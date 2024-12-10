Подозреваемому в убийстве главы страховой компании в США предъявили обвинение

Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения Луиджи Манджоне в убийстве гендиректора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в центре Манхэттена. Его также обвинили в незаконном хранении оружия и поддельных документах, передает CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луиджи Манджоне

Фото: Reuters Луиджи Манджоне

Фото: Reuters

Гендиректора одной из крупнейших медицинских страховых компаний в США застрелили 4 декабря недалеко от входа в отель Hilton. Убийца несколько раз выстрелил в топ-менеджера из пистолета с глушителем и сбежал. Убийство попало на видеокамеры. Луиджи Манджоне был задержан в городе Алтуна (штат Пенсильвания) — в 450 км от Нью-Йорка.

О мотивах преступления — в материале «Ъ» «Убийце — народное сочувствие».