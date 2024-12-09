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Коммерсантъ FM
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Убийце — народное сочувствие

Американцы не хотят искать человека, застрелившего гендиректора UnitedHealthcare

ФБР и полиция Нью-Йорка предлагают в общей сложности $60 тыс. за информацию об убийце гендиректора одной из крупнейших в США медицинских страховых компаний и выдают все новые его фотографии. Однако власти столкнулись с тем, что публика, похоже, больше симпатизирует убийце, чем его жертве, а потому не спешит помогать правоохранительным органам.

Место рядом с отелем Hilton, где 5 декабря был застрелен топ-менеджер UnitedHealthcare Брайан Томпсон

Место рядом с отелем Hilton, где 5 декабря был застрелен топ-менеджер UnitedHealthcare Брайан Томпсон

Фото: Mike Segar, Reuters

Место рядом с отелем Hilton, где 5 декабря был застрелен топ-менеджер UnitedHealthcare Брайан Томпсон

Фото: Mike Segar, Reuters

Полиция Нью-Йорка и Федеральное бюро расследований (ФБР) продолжают искать человека, совершившего громкое убийство на прошлой неделе. Генерального директора одной из крупнейших медицинских страховых компаний в США UnitedHealthcare Брайана Томпсона застрелили в среду недалеко от входа в отель Hilton на Манхэттене. Убийца в маске ждал его у отеля и несколько раз выстрелил в топ-менеджера из пистолета с глушителем.

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Довольно быстро в интернете появились кадры с предполагаемым убийцей с камер видеонаблюдения, причем на некоторых его лицо хорошо видно. Два четких снимка были опубликованы полицией Нью-Йорка вечером в субботу. Кроме того, ФБР объявила награду в $50 тыс. за информацию, которая поможет арестовать злоумышленника, а нью-йоркская полиция назначила собственную награду в $10 тыс. Тем не менее личность стрелявшего до сих пор не установлена, и он не найден. В настоящее время известно, что, застрелив господина Томпсона, убийца сел в такси и доехал до автовокзала у моста Джорджа Вашингтона. По мнению полиции, там он, скорее всего, сел на какой-то автобус — однако точных данных на этот счет нет.

В случае со многими убийствами пользователи соцсетей активно включаются в поиски. Однако в этом случае полиция столкнулась с тем, что многие не хотят помогать в поиске убийцы или даже стремятся помешать расследованию.

В соцсетях уже распространились призывы завалить полицию огромным количеством сообщений с неверным указанием местоположения злоумышленника.

В интернете есть целые сообщества людей, которые специализируются на поиске преступников и, по мнению многих наблюдателей, делают это зачастую лучше полиции. Однако многие из них в этом случае не стали включаться в поиски. «Я не поддерживаю насилие. Я не собираюсь каким-либо образом одобрять насилие. Но я и не обязан помогать»,— написал один из них.

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Как пишет The Wall Street Journal, в постах в соцсетях и на интернет-форумах убийцу воспринимают как народного героя, мстящего всей системе медицинского страхования. Известно, что многие пациенты, врачи и активисты критикуют страховые компании, стремящиеся, по их мнению, максимально экономить деньги и часто несправедливо отказывающиеся оплачивать те или иные медицинские услуги, из-за чего пациентам приходится самостоятельно оплачивать счета на тысячи и десятки тысяч долларов.

На месте убийства были найдены гильзы с надписями «отрицай», «защищай(ся)» и «свергай» (deny, defend, depose) — это, по мнению экспертов, может быть отсылкой к лозунгам, с которыми выступают критики медицинских страховых компаний. Этот факт также способствовал симпатиям к убийце в соцсетях. Появилась даже мемная криптовалюта под названием DDD (Deny Defend Depose).

Яна Рождественская

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