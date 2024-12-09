Подозреваемого в убийстве гендиректора UnitedHealthcare задержали в Пенсильвании

В городе Алтуна в штате Пенсильвания задержали подозреваемого в убийстве генерального директора медицинской страховой компании Брайана Томпсона. Его допрашивает полиция. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на источники в полиции. По их данным, у подозреваемого, 26-летнего мужчины, нашли самодельное оружие, сходное с тем, из которого был убит господин Томпсон, и глушитель. Сообщается, что также у него нашли поддельное удостоверение личности с тем же именем, под которым предполагаемый убийца регистрировался в хостеле в Нью-Йорке, и трехстраничный документ с критикой корпораций, системы здравоохранения и медицинского страхования. По данным NBC, подозреваемого идентифицировали как Луиджи Манджоне.

Генерального директора одной из крупнейших медицинских страховых компаний в США, UnitedHealthcare, Брайана Томпсона застрелили в среду, 4 декабря, недалеко от входа в отель Hilton на Манхэттене. Убийца в маске ждал его у отеля и несколько раз выстрелил в топ-менеджера из пистолета с глушителем, после чего сбежал. Сообщалось, что он, скорее всего, уехал из Нью-Йорка на автобусе. По данным источников, подозреваемый приехал в Алтуну — город находится в 450 км от Нью-Йорка — на автобусе и зашел в McDonald`s, где его узнал один из сотрудников, который вызвал полицию. Там же подозреваемый был задержан. Сотрудники нью-йоркской полиции, расследующие дело, направляются в Алтуну для идентификации и допроса подозреваемого.

Убийство господина Томпсона вызвало в американских соцсетях активные дискуссии с критикой медицинской страховой системы. На месте убийства были найдены гильзы с надписями «отрицай», «защищай(ся)» и «свергай» (deny, defend, depose) — это, по мнению экспертов, может быть отсылкой к лозунгам, с которыми выступают критики медицинских страховых компаний. Сообщалось, что многие пользователи не хотели помогать в поисках убийцы, считая его народным героем.

Яна Рождественская