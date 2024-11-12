Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кандидат в канцлеры ФРГ пообещал предъявить России ультиматум по Украине

Кандидат на пост канцлера ФРГ лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил о готовности предъявить России ультиматум по ситуации на Украине. По словам политика, если он возглавит правительство, то предъявит Москве требование о прекращении в течение суток боевых действий.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Фото: Lisi Niesner, Reuters

Фридрих Мерц

Фото: Lisi Niesner, Reuters

В случае, если российская армия продолжит наносить удары по объектам на Украине, господин Мерц пригрозил разрешить вооруженным силам Украины (ВСУ) применять немецкое оружие для ударов вглубь территории России, а также передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Соответствующее заявление лидер ХДС сделал в интервью журналу Stern.

Одновременно Фридрих Мерц выразил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным в случае избрания канцлером. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что «подходящее время» для телефонного разговора с господином Путиным скоро наступит. В настоящее время политики спорят по срокам постановки вопроса о вотуме доверия правительству.

Консерваторы из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерены блокировать работу Бундестага, пока господин Шольц не обратится с этим вопросом к депутатам. Дискуссия активизировалась после выхода Свободной демократической партии (СвДП) из правящей коалиции, в составе которой остались Социал-демократическая партия (СДПГ) и «Зеленые», и потери ими большинства в парламенте. Если депутаты откажут Олафу Шольцу в доверии, Бундестаг должен быть распущен в течение 21 дня, а в следующие два месяца нужно провести досрочные выборы.

О причинах распада правящей коалиции — в материале «Ъ» «Германия погасила светофор».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...