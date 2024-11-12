Кандидат в канцлеры ФРГ пообещал предъявить России ультиматум по Украине

Кандидат на пост канцлера ФРГ лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил о готовности предъявить России ультиматум по ситуации на Украине. По словам политика, если он возглавит правительство, то предъявит Москве требование о прекращении в течение суток боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Lisi Niesner, Reuters Фридрих Мерц

Фото: Lisi Niesner, Reuters

В случае, если российская армия продолжит наносить удары по объектам на Украине, господин Мерц пригрозил разрешить вооруженным силам Украины (ВСУ) применять немецкое оружие для ударов вглубь территории России, а также передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Соответствующее заявление лидер ХДС сделал в интервью журналу Stern.

Одновременно Фридрих Мерц выразил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным в случае избрания канцлером. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что «подходящее время» для телефонного разговора с господином Путиным скоро наступит. В настоящее время политики спорят по срокам постановки вопроса о вотуме доверия правительству.

Консерваторы из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерены блокировать работу Бундестага, пока господин Шольц не обратится с этим вопросом к депутатам. Дискуссия активизировалась после выхода Свободной демократической партии (СвДП) из правящей коалиции, в составе которой остались Социал-демократическая партия (СДПГ) и «Зеленые», и потери ими большинства в парламенте. Если депутаты откажут Олафу Шольцу в доверии, Бундестаг должен быть распущен в течение 21 дня, а в следующие два месяца нужно провести досрочные выборы.

О причинах распада правящей коалиции — в материале «Ъ» «Германия погасила светофор».