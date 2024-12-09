Бюджет на расходном старте

По итогам 11 месяцев федеральный бюджет исполнен с комфортным для правительства дефицитом в 0,2% ВВП, или 389 млрд руб. В декабре, судя по расчетам Минфина, бюджетополучателям предстоит ускоренно потратить 6,4 трлн руб. при среднемесячных расходах января—ноября в 3 трлн руб. Это увеличит годовой дефицит до 1,7% ВВП и, по оценке ЦБ, станет одним из реализовавшихся проинфляционных рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Доходы января—ноября составили 32,65 трлн руб., расходы — 33,04 трлн, дефицит — 389 млрд руб., или 0,2% ВВП, сообщил в понедельник Минфин. По итогам предыдущей «отсечки», за десять месяцев «бюджетное сальдо» было также отрицательным — минус 0,1% ВВП. Таким образом, отдельно взятый ноябрь получился дефицитным — так же как и еще пять месяцев года: январь, февраль, апрель, июль и октябрь. Соответственно, март, май, июнь, август и сентябрь были закрыты с месячным профицитом.

Помесячных цифр Минфин давно не дает, но из сопоставления данных за 10 и 11 месяцев получается, что отдельно в ноябре доходы составили 2,98 трлн руб., расходы — 3,15 трлн.

Доходы получились несколько ниже помесячного уровня августа—октября, когда в федеральный бюджет поступало по 3,2–3,4 трлн руб. Снижение относительно октября произошло из-за сокращения нефтегазовых доходов, которые, в свою очередь, упали из-за календарного фактора: в минувшем месяце не было поступлений налога на дополнительный доход — НДД, который нефтяники уплачивают четыре раза в год (подробнее см. “Ъ” от 5 декабря). Ненефтегазовые же доходы в ноябре остались стабильны — хотя уже и не растут в измерении «год к году», как это происходило раньше.

Бюджетные расходы ноября также исполнены без существенной волатильности — сумма 3,15 трлн руб. сопоставима со среднемесячным значением трат января—ноября (3 трлн руб.). В декабре же ситуация будет принципиально иной. В конце года ожидается традиционный всплеск расходов, связанный с ударной оплатой контрактов бюджетополучателями, с опережающими социальными выплатами, межбюджетными трансфертами и обслуживанием государственного долга.

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По плану Минфина, за месяц предстоит потратить сразу 6,4 трлн руб., что увеличит итоговый дефицит-2024 с нынешних 0,2% до 1,7% ВВП. В абсолютном выражении этот показатель составит 3,3 трлн руб.— почти столько же, сколько было и в прошлом году.

Напомним, что к обычным для конца года причинам повышения трат в 2024-м добавилась еще одна. Недавними поправками к законодательству на расходы были выделены еще 1,5 трлн руб.— эти деньги взяты из накопленных бюджетных остатков и переведены в резервный фонд правительства. В резюме последнего обсуждения ключевой ставки ЦБ назвал эти допрасходы проинфляционным фактором, отметив, что они могли повлиять на спрос как напрямую, так и опосредованно — в ожидании выплат по госконтрактам компании могли привлекать кредиты, что поддержало общие темпы их увеличения.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщал, что найденные средства пойдут на нужды военной операции, дополнительное субсидирование процентов по льготным программам кредитования из-за выросшей ключевой ставки и обслуживание подорожавшего по этой же причине госдолга.

Вадим Вислогузов