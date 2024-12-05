Нефтегазовые доходы выполнили проседание

Нефтегазовые доходы федерального бюджета в ноябре составили 802 млрд руб., снизившись как к октябрю 2024-го (сразу на 34%), так и к ноябрю 2023 года (на 17%). В целом за 11 месяцев такие поступления составили 10,341 трлн руб. (на 26% больше, чем было в январе—ноябре 2023-го) при плане на год в 11,309 трлн руб.

Причиной ноябрьского проседания в годовом сравнении стало прежде всего снижение цен на российскую нефть. Долларовая стоимость барреля Urals, как следует из данных Минэкономики, за год сократилась на сопоставимые 21% — с $81,7 в октябре 2023-го до $64,7 в октябре 2024 года (в октябре — потому, что компании рассчитывают налоги исходя из цены нефти и курса рубля в предыдущем месяце). К октябрю же нефтегазовые доходы в ноябре упали на треть из-за календарного фактора: в минувшем месяце не было поступлений налога на дополнительный доход — НДД, который нефтяники уплачивают лишь четыре раза в год. Сумма этого налога составляла в октябре 492 млрд руб., и ноябрьское снижение общих доходов от нефти и газа на 410 млрд руб. ей вполне соответствует.

Впрочем, это общее сокращение оказалось меньшим из-за некоторого увеличения главного по сборам нефтегазового налога, НДПИ — с 908 млрд руб. в октябре до 1,014 трлн руб. в ноябре. На этом фоне несколько подросли и возвратные выплаты нефтяным компаниям из бюджета по топливному демпферу — со 107 млрд руб. до 132 млрд руб., субсидии нефтепереработчикам увеличились со 119 млрд руб. до 134 млрд руб.

Поскольку в декабре Минфин вновь ожидает образования дополнительных нефтегазовых доходов, вчера он также объявил о покупке валюты (юаней) и золота в резервы. По сообщению ведомства, на такие операции с 6 декабря по 14 января будет направлено 114,4 млрд руб. (по 5,4 млрд руб. ежедневно). Впрочем, валютный рынок этих операций уже не увидит, они пройдут между ЦБ и Минфином. Напомним, бюджетное правило в этой части для сдерживания ослабления рубля с 28 ноября в очередной раз приостановлено — пока до конца года. Так что ЦБ эти сделки не зеркалирует, то есть выходит с покупкой юаней на валютный рынок. При этом, как и прежде, регулятор продолжит продавать валюту по другому основанию — в рамках пополнения и использования средств ФНБ. Объем таких операций — 8,4 млрд руб. в день.

Вадим Вислогузов