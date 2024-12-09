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Замминистра транспорта Ростовской области может покинуть свой пост

Заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Мамелко может покинуть свой пост вслед за находящимся под стражей начальником — замгубернатора Виталием Кушнаревым. Об этом сообщает ряд СМИ. Источник «Ъ-Ростов» в региональном правительстве сообщил, что такой сценарий развития ситуации не исключен.

Юрий Слюсарь на Оперативном совещании в правительстве Ростовской области, где были уволены Виталий Кушнарев и Евгений Осыченко

Юрий Слюсарь на Оперативном совещании в правительстве Ростовской области, где были уволены Виталий Кушнарев и Евгений Осыченко

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Юрий Слюсарь на Оперативном совещании в правительстве Ростовской области, где были уволены Виталий Кушнарев и Евгений Осыченко

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Как ранее писал «Ъ-Ростов», господина Мамелко якобы задержали вместе с Виталием Кушнаревым 24 ноября этого года в момент получения министром транспорта взятки в размере 27 млн руб. При этом якобы после допроса господина Мамелко отпустили, и он вернулся к исполнению своих должностных обязанностей. Ряд ростовских СМИ сообщали, что Дмитрий Мамелко мог заключить сделку со следствием, обеспечив себе статус «свидетеля». Источники «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах эту информацию не подтвердили.

В понедельник, 9 декабря, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ об отстранении от занимаемой должности своего зама и министра транспорта Виталия Кушнарева. Вакантное место займет Инна Володина — первый заместитель экс-главы ведомства. Обязанности Кушнарева, как замгубернатора, временно возложены на другого заместителя главы региона — Игоря Сорокина. Сейчас в отношении экс-министра возбуждены два уголовных дела: о получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении оружия.

Дмитрий Михеенко

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