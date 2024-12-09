Патрульные авто довезли до колонии

В Замоскворецком суде Москвы оглашен приговор фигурантам дела о хищении более 1 млрд руб. при закупке и переоборудовании легковых автомобилей для нужд МВД. Суд признал подсудимых — бывших сотрудника ГИБДД, менеджера автоконцерна Skoda Octavia, а также бизнесменов — виновными в особо крупном мошенничестве и назначил им от шести до семи с половиной лет колонии общего режима. Кроме того, они должны выплатить МВД в солидарном порядке сумму ущерба.

Бывшие полковник госавтоинспекции МВД России Евгений Никитенко, менеджер по корпоративным клиентам подразделения «Шкода» (филиал ООО «Фольксваген Груп Рус» в столице) Елена Яковлева, а также учредитель ООО «Центр подготовки и поддержки "Движение"» (ЦПП) Сергей Кузьменко и гендиректор этой же компании Денис Давыдов пришли в зал в сопровождении адвокатов — последние года полтора фигуранты дела находились под домашним арестом. Подсудимые заняли места, на которых обычно располагаются адвокаты, а их защитники, в свою очередь, разместились на сиденьях для публики, которая, к слову, заполнила небольшой зал заседаний до отказа.

При оглашении вводной и резолютивной частей приговора у председательствующей Ольги Багровой большая часть времени ушла на перечисление арестованных активов осужденных, которые должны пойти на погашение иска, предъявленного потерпевшей стороной по делу,— МВД.

Помимо средств на счетах фигурантов под арест попали акции различных российских компаний, государственные облигации и другие ценные бумаги, включая и белорусские.

В прениях сторон, напомним, прокурор просила признать фигурантов дела виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и приговорить их к лишению свободы на сроки от девяти до девяти с половиной лет.

По материалам уголовного дела, подсудимые при реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» похитили свыше 1,1 млрд руб. путем завышения цены комплектующих в ходе переоборудования иномарок в машины ГИБДД. Для реализации преступного плана, по версии гособвинения, Евгений Никитенко в середине 2019 года обратился к руководителям ЦПП «Движение» Кузьменко и Давыдову, чья организация обладала эксклюзивным правом на переоборудование гражданских Skoda Octavia в патрульные автомобили, с предложением поставить 4 тыс. иномарок для нужд ГИБДД. Руководители ЦПП согласились, после чего господин Никитенко «путем введения в заблуждение руководства Госавтоинспекции» добился заключения девяти договоров с ООО ЦПП «Движение».

В дальнейшем путем составления липовых бумаг цена комплектующих была завышена при выполнении работ по всем 4 тыс. патрульным машинам, а разницу злоумышленники присвоили.

Махинации были выявлены сотрудниками ФСБ и московского УЭБиПК. На основании их материалов ГСУ СКР в марте 2021 года возбудило дело о мошенничестве, а после предъявления господам Никитенко, Кузьменко, Давыдову и Яковлевой обвинений все задержанные были отправлены в СИЗО. Ни на следствии, ни в суде заключенные вины так и не признали, утверждая, что выделенные средства были полностью израсходованы на приобретение и установку требуемого патрульным машинам оборудования.

Суд, однако, посчитал доводы обвинения аргументированными. В итоге предприниматели Денис Давыдов и Сергей Кузьменко были приговорены к семи и семи с половиной годам колонии общего режима соответственно, бывшие сотрудник МВД Евгений Никитенко и менеджер подразделения «Шкода» Елена Яковлева получили семь и шесть лет. При этом экс-гаишнику было запрещено в течение двух лет после освобождения занимать должности на госслужбе.

Одновременно суд обязал всех выплатить по иску МВД 1,152 млрд руб.

Подсудимых взяли под стражу в зале суда. Адвокаты после заседания заявили, что «обязательно обжалуют приговор». При этом защитник Евгения Никитенко Алексей Козинский отметил, что его клиент не мог отвечать за итог работ по переоборудованию автомобилей. «Он не состоял в рабочей группе министерства и не подписывал никаких документов,— пояснил господин Козинский.— Это подтвердили свидетели, которые не предъявили ему никаких претензий, утверждая, что и ущерба заказчику — Центру специального назначения БДД МВД — не было». Поэтому, утверждал адвокат, обвинение отказалось от вызова в суд почти половины свидетелей.

Отметим, что осужденные уже отбыли в СИЗО и под домашним арестом около четырех лет и, если приговор устоит в апелляционной инстанции, вскоре смогут ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

Алексей Соковнин