Патрульные машины доехали до суда

Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела о хищении более 1,1 млрд руб. при переоборудовании гражданских автомобилей в патрульные для нужд госавтоинспекции. По делу проходят бывший сотрудник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Евгений Никитенко, учредитель ООО «Центр подготовки и поддержки "Движение"» Сергей Кузьменко и гендиректор этой фирмы Денис Давыдов, а также представитель автоконцерна Skoda Octavia Елена Яковлева. По версии следствия, хищения совершались путем завышения цен на работы. Фигуранты вину не признают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении господ Никитенко, Кузьменко, Давыдова, а также госпожи Яковлевой было возбуждено ГСУ СКР 25 марта 2021 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Основанием для этого послужил совместный рапорт сотрудников ФСБ и столичного УЭБиПК о значительном, по версии оперативников, завышении расценок при переоборудовании гражданских Skoda Octavia в патрульные машины для нужд ГИБДД.

Как было установлено в ходе доследственной проверки, в середине 2019 года Евгений Никитенко обратился к руководителям ЦПП «Движение» (занимается торговлей автомобильными деталями, узлами и аксессуарами) Кузьменко и Давыдову, чья организация обладала эксклюзивным правом на переоборудование гражданских транспортных средств в патрульные автомобили, с предложением поставить для нужд госавтоинспекции 4 тыс. машин, оборудованных всем необходимым на самом высоком уровне. По его словам, под это бюджет выделил огромные средства в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и обновления автопарка патрульных машин.

Автомобили, согласно выделенным квотам, предназначались для работы от Дальнего Востока до Москвы и должны были быть готовы к концу 2029 года.

После этого, как считает следствие, Евгений Никитенко совместно с сообщниками ввел руководство Госавтоинспекции в заблуждение и формально провел девять тендеров, победителем которых стало ООО «ЦПП "Движение"». В результате многоходовой комбинации подельникам удалось, по версии следствия, существенно завысить цены на комплектующие для всех 4 тыс. патрульных машин и таким образом похитить более 1,1 млрд руб. бюджетных средств.

2 апреля 2021 года оперативники задержали господ Никитенко, Кузьменко и Давыдова, после допроса им предъявили обвинение. А на следующий день Басманным судом Москвы всем была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, которая спустя год была изменена на домашний арест. Значительно позже остальных фигурантов была задержана представитель Skoda Octavia Елена Яковлева, которую определили под домашний арест. При этом в ходе следствия на имущество обвиняемых в целях возмещения ими ущерба в случае обвинительного приговора был наложен арест. Потерпевшей стороной по делу было признано ГИБДД.

Во время следствия никто из обвиняемых свою вину в хищении денежных средств не признал: фигуранты настаивают, что все выделенные деньги были использованы на приобретение и установку требуемого патрульным машинам оборудования.

По словам защиты, ГИБДД получила полностью укомплектованные автомобили, которые до сих пор благополучно эксплуатируются, а значит, полученные бюджетные средства были использованы строго по назначению. «Да и ГИБДД узнала о том, что они потерпевшая сторона, только после возбуждения уголовного дела»,— подчеркнул один из адвокатов.

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы дела в ближайшее время будут направлены в Замоскворецкий райсуд Москвы для рассмотрения по существу.

Юрий Сенаторов