Патрульные машины доехали до приговора

От девяти до девяти с половиной лет колонии в прениях сторон запросило обвинение для четырех фигурантов дела о хищении 1,1 млрд руб. при переоборудовании для МВД легковых автомобилей в патрульные. По версии следствия, бывшие сотрудник ГИБДД Евгений Никитенко, представитель автоконцерна Skoda Octavia Елена Яковлева, а также двое предпринимателей умышленно при поставках и переоборудовании автомобилей завысили стоимость производимых работ и присвоили разницу. Их адвокаты настаивают, что цена работ соответствовала их объему и качеству, и потребовали для подзащитных оправдательного приговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении бывших полковника МВД России Евгения Никитенко и менеджера по корпоративным клиентам подразделения «Шкода» (филиал ООО «Фольксваген Груп Рус» в столице) Елены Яковлевой, а также учредителя ООО «Центр подготовки и поддержки "Движение"» Сергея Кузьменко и гендиректора этой же фирмы Дениса Давыдова, которые давно находятся под домашним арестом, в суд направлялось дважды. В январе 2023 года, практически сразу после начала слушаний, председательствующая на процессе Наталья Чепрасова пришла к выводу, что следственными органами были допущены существенные нарушения УПК РФ. В частности, адвокаты обвиняемой Елены Яковлевой утверждали, что их подзащитная успела ознакомиться лишь с 37 томами, а сами защитники — с 36 и 53 томами уголовного дела из 177 имевшихся. В результате дело было возвращено в Генпрокуратуру, а оттуда переправлено для исправления допущенных нарушений в ГСУ СКР.

Следствие довольно быстро исправило недоработки, и в начале марта 2023 года слушания начались вновь, правда, на этот раз разбираться с делом поручили судье Ольге Багровой.

В ходе прошедших на днях прений сторон представитель обвинения напомнил, что само дело в отношении обвиняемых Никитенко, Кузьменко, Давыдова и Яковлевой было возбуждено ГСУ СКР 25 марта 2021 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). При этом умысел на хищение средств у Евгения Никитенко, по версии следствия, возник еще в середине 2019 года, когда он обратился к руководителям ЦПП «Движение» Кузьменко и Давыдову, чья организация обладала эксклюзивным правом на переоборудование гражданских транспортных средств в патрульные автомобили, с предложением поставить 4 тыс. машин для Госавтоинспекции, оборудованных всем необходимым на самом высоком уровне. Надо отметить, что все эти патрульные машины предполагалось использовать практически во всех регионах, от Дальнего Востока до Москвы.

Под закупку и переоборудование автомобилей миллиардные средства выделялись в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Реализуя преступный план, говорится в деле, Евгений Никитенко вместе с сообщниками путем злоупотребления доверием руководства Госавтоинспекции формально провел несколько тендеров, победителем которых стало ООО «ЦПП "Движение"». В дальнейшем в ходе выполнения работ по закупке и переоборудованию автомобилей злоумышленникам, по версии следствия, удалось добиться существенного завышения цены на комплектующие почти для всех 4 тыс. закупленных патрульных машин. Благодаря этому, пришло к выводу следствие, фигуранты сумели похитить свыше 1,1 млрд руб. бюджетных средств.

Сославшись на выводы технической и финансовой экспертиз, проведенных по заданию следствия, прокурор предложил признать подсудимых виновными в инкриминируемом им преступлении и приговорить Сергея Кузьменко и Евгения Никитенко к девяти с половиной годам колонии каждого с назначением им штрафов по 1 млн руб., а также запретить первому после освобождения в течение трех дет занимать управленческие должности в коммерческих организациях, а второму — должности на госслужбе или в правоохранительных органах. Отдельно Евгения Никитенко прокурор предложил лишить специального звания полковника полиции.

Денису Давыдову и Елене Яковлевой прокурор попросил назначить по девять лет колонии общего режима и с теми же миллионными штрафами, а первому после освобождения, кроме того, на три года запретить занимать руководящие посты в коммерческих структурах.

Подсудимые категорически отказываются признавать свою вину. Их адвокаты, соответственно, потребовали оправдательного приговора. Свою позицию защитники мотивировали тем, что никакого предварительного сговора на хищение в составе организованной группы «быть не могло, поскольку каждый из обвиняемых просто выполнял свою работу». А экспертиза, проведенная по заданию следствия, по мнению защиты, вообще не соответствовала реальности, так как за основу расчетов был взят базовый патрульный автомобиль, а не переоборудованный из обычной машины в рамках выполнения задания ГИБДД. Этот, по словам адвокатов, подтвердили четыре независимых специалиста, привлеченных защитой и выступивших в суде.

Кроме того, адвокаты подчеркивали, что заказ МВД был выполнен в точности и все переоборудованные в его рамках автомобили работают до сих пор. У самой же Госавтоинспекции к подсудимым до возбуждения уголовного дела не было никаких нареканий, добавила защита.

Оглашение приговора назначено на 9 декабря 2024 года.

Алексей Соковнин