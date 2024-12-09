WP рассказала об отказе Асада от предложения США отдалиться от Ирана

За несколько недель до наступления исламистов президент Сирии Башар Асад отклонил предложенную США сделку, которая позволила бы укрепить его власть, рассказал The Washington Post сирийский дипломат Бассам Барабанди. Об обсуждении сделки неделю назад сообщали источники агентства Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Firas Makdesi, Reuters Фото: Firas Makdesi, Reuters

Как рассказал WP Бассам Барабанди, предложение от США поступило Башару Асаду через ОАЭ и заключалось в следующем: американские санкции против него отменяются, а Дамаск в ответ лишает Тегеран возможности снабжать ливанскую «Хезболлу» оружием через территорию Сирии.

Пять источников Reuters сообщали, что США и ОАЭ обсуждали этот вариант несколько месяцев, а обсуждения активизировались, поскольку 20 декабря действие санкций в отношении Башара Асада истекает. Условия заключались в отдалении сирийского президента от Ирана и перекрытии канала поставок оружия «Хезболлы». Все переговоры велись до начала наступления антиправительственных сил.

WP называет «более фатальной» ошибкой Башара Асада отказ от нормализации отношений с Турцией. Три дня назад турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что «марш оппозиции» продолжится без происшествий. Тогда же он подчеркнул, что связывался с Башаром Асадом и предлагал «определить будущее Сирии вместе», но не получил положительного ответа.

Башар Асад правил страной с 2000 года, а его семья — с 1971-го. 8 декабря коалиция исламистских группировок, начавших 27 ноября полномасштабное наступление в Сирии, объявила о захвате власти и бегстве президента. Вскоре МИД РФ сообщил, что Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Он получил политическое убежище в России.

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