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Коммерсантъ FM
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WP рассказала об отказе Асада от предложения США отдалиться от Ирана

WP рассказала об отказе Асада от предложения США укрепить его власть

За несколько недель до наступления исламистов президент Сирии Башар Асад отклонил предложенную США сделку, которая позволила бы укрепить его власть, рассказал The Washington Post сирийский дипломат Бассам Барабанди. Об обсуждении сделки неделю назад сообщали источники агентства Reuters.

Фото: Firas Makdesi, Reuters

Фото: Firas Makdesi, Reuters

Как рассказал WP Бассам Барабанди, предложение от США поступило Башару Асаду через ОАЭ и заключалось в следующем: американские санкции против него отменяются, а Дамаск в ответ лишает Тегеран возможности снабжать ливанскую «Хезболлу» оружием через территорию Сирии.

Пять источников Reuters сообщали, что США и ОАЭ обсуждали этот вариант несколько месяцев, а обсуждения активизировались, поскольку 20 декабря действие санкций в отношении Башара Асада истекает. Условия заключались в отдалении сирийского президента от Ирана и перекрытии канала поставок оружия «Хезболлы». Все переговоры велись до начала наступления антиправительственных сил.

WP называет «более фатальной» ошибкой Башара Асада отказ от нормализации отношений с Турцией. Три дня назад турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что «марш оппозиции» продолжится без происшествий. Тогда же он подчеркнул, что связывался с Башаром Асадом и предлагал «определить будущее Сирии вместе», но не получил положительного ответа.

Башар Асад правил страной с 2000 года, а его семья — с 1971-го. 8 декабря коалиция исламистских группировок, начавших 27 ноября полномасштабное наступление в Сирии, объявила о захвате власти и бегстве президента. Вскоре МИД РФ сообщил, что Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Он получил политическое убежище в России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сирия вышла шоком».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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