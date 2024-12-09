«Туполев» готовит мировое соглашение с «Татнефтью» по иску на 5,6 млрд рублей

Компания «Туполев» готовит мировое соглашение с «Татнефтью» (MOEX: TATN) по иску на 5,6 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Туполев» готовит мировое соглашение с «Татнефтью» по иску на 5,6 млрд руб.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «Туполев» готовит мировое соглашение с «Татнефтью» по иску на 5,6 млрд руб.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В ноябре «Татнефть» подала иск на «Туполев» и Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (филиал «Туполева») в Арбитражный суд Татарстана.

Представитель авиазавода попросил отложить судебное заседание, так как. компании согласовывают мировое соглашение.

«Поскольку это длительный процесс, и в связи с тем, что управляющий директор у нас поменялся на прошлой неделе, просим отложить на более позднюю дату»,— сообщил представитель ответчика.

Основное заседание по делу назначено на 5 февраля. До 29 января ответчик должен предоставить отзыв по исковым требованиям, если стороны не придут к мировому соглашению.

Ранее Константин Тимофеев покинул пост управляющего директора компании «Туполев». Его место занял Александр Бобрышев. Новым руководителем Казанского авиационного завода стал Зуфар Миргалимов. Он сменил Николая Савицких, который занимал пост директора завода с 2013 года.

Диана Соловьёва