«Татнефть» подала иск к «Туполеву» с требованием взыскать 5,6 млрд руб

Компания «Татнефть» подала иск на организацию «Туполев» и Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова (филиал «Туполева») в Арбитражный суд Татарстана. Информация об этом появилась в картотеке дел суда.

«Татнефть» требует взыскать с «Туполева» около 5,6 млрд руб. Исковое заявление поступило 1 ноября 2023 года. Дело рассматривается в первой инстанции и относится к категории экономических споров по гражданским отношениям.

На момент публикации материалы дела и суть претензий неизвестны.

Диана Соловьёва