Управляющий директор компании «Туполев» Константин Тимофеев, покинет свой пост. Его место займет заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Тимофеев покинет пост управляющего директора «Туполев»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Константин Тимофеев покинет пост управляющего директора «Туполев»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сообщается, что Александр Бобрышев уже возглавлял «Туполев» с 2009 по 2013 год.

«Это позволит усилить контроль со стороны головной компании за реализацией программ стратегической авиации»,— рассказали в пресс-службе корпорации.

Свой пост также покинет генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский. Деятельностью компании будет управлять гендиректор ОАК Вадим Бадеха.

Как сообщили в пресс-службе корпорации, назначения помогут сконцентрировать ресурсы ОАК по запуску серийного производства гражданских самолетов.

Диана Соловьёва