«Человек мыслящий»

В понедельник российское научное сообщество простилось с выдающимся физиком, многолетним руководителем Курчатовского института Евгением Велиховым. Проводить ученого пришли «звезды академической величины» — главы научных институтов и чиновники, отвечающие за образование. Они вспоминали господина Велихова как новатора, генератора идей и «чрезвычайно широкого человека». Академика похоронили с воинскими почестями, а цветы к его гробу возлагали почти час.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СПЧ Валерий Фадеев напомнил, что Евгений Велихов получил награды не только за научные достижения, но и за общественную работу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Глава СПЧ Валерий Фадеев напомнил, что Евгений Велихов получил награды не только за научные достижения, но и за общественную работу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Утром понедельника в фойе Дома ученых имени Александрова (находится на территории Курчатовского института) собралась большая толпа. Люди с охапками красных роз и гвоздик заходили с заснеженной улицы, так что на мраморном полу быстро появились лужи. «Столько важных людей — а я не успеваю вытирать»,— переживала уборщица.

«Важные люди» — преимущественно пожилые мужчины, убеленные сединами или отмеченные солидными лысинами,— невесело вздыхали, что похороны собрали «звезд академической величины». В очереди в гардероб стоял экс-президент РАН Александр Сергеев, куда-то спешил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый, по телефону разговаривал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург… Ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко обсуждал с мужчиной, сжимавшим в руках кепку, процесс написания диссертации. К началу траурной церемонии, запланированной на 11 часов, фойе было плотно заполнено выдающимися умами, которые пришли проститься с коллегой, учителем и другом.

Евгений Велихов родился в Москве 2 февраля 1935 года. В 1958 году окончил физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, затем аспирантуру. После ее окончания стал работать в Курчатовском институте, с 1973 года руководил исследованиями по управляемому термоядерному синтезу. В 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 2000-е был одним из инициаторов создания Общественной палаты РФ, а затем ее секретарем. С декабря 2010 по декабрь 2015 года – президент Курчатовского института, впоследствии – почетный президент. Был академиком АН СССР и РАН. Умер 5 декабря в возрасте 89 лет.

Собравшихся начали запускать в актовый зал на втором этаже. Очередь медленно поднималась по лестнице, увешанной советскими плакатами: «Атом — миру!», «Атомная энергия — на мирные цели!», «Пусть атом служит миру, а не войне!». Под траурную музыку люди шли к заваленной цветами сцене, где возвышался гроб с телом академика. Слева был установлен фотопортрет академика: получилось, что Евгений Велихов, подперев кулаком правую щеку, несколько снисходительно смотрел на свои многочисленные награды (ученый был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», Героем Соцтруда и Героем Труда РФ, лауреатом Ленинской премии и множества госпремий СССР и РФ).

Свободных мест в зале не осталось и ученые плотными рядами стояли у дверей.

В числе первых цветы возложили глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава думского комитета по науке Сергей Кабышев и его первый зам Александр Мажуга, директор «Курчатника» Марат Камболов. Через полчаса к микрофону подошел президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. «Нам пришло несколько десятков соболезнований — от спикера Совфеда Валентины Матвиенко и Госдумы Вячеслава Володина, от патриарха Кирилла, от Службы внешней разведки»,— перечислил «лишь малую часть списка» господин Ковальчук, а затем зачитал телеграмму от президента Владимира Путина. Тот называл господина Велихова «выдающимся ученым, новатором, человеком неиссякаемой творческой, созидательной энергии» и утверждал, что «задачи, которые он решал, в полной мере соответствовали колоссальному масштабу его личности». От себя Михаил Ковальчук заметил, что Курчатовский институт «всегда оставался на плаву» именно благодаря усилиям господина Велихова. «Он был генератором идей, причем многие из них еще не начали реализовываться. Но точно можно сказать, что они — его имени»,— отметил помощник президента, экс-глава Минобрнауки Андрей Фурсенко (напомним, что именно господин Фурсенко в 2013 году запустил реформу РАН, которую раскритиковали многие российские ученые, но поддержали Михаил Ковальчук и теперь уже покойный Евгений Велихов).

Глава Росатома Алексей Лихачев рассказал на церемонии, что в понедельник «рабочий день всей корпорации начался с минуты молчания». Он признался, что для него Евгений Велихов всегда оставался учителем: «Я звонил его поздравлять с днем рождения — и каждый раз дежурный звонок становился долгой беседой с наставником». Президент РАН Геннадий Красников заверил собравшихся, что господин Велихов «был примером того, как нужно служить науке, несмотря на различные неудобные позиции, и как до последнего отстаивать вопросы, связанные с развитием научного сообщества». А ректор МГУ Виктор Садовничий пообещал учредить в университете специальную стипендию имени Велихова для молодых физиков.

Об активной общественной работе Евгения Велихова рассказал глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев: «Он был чрезвычайно широким человеком — и так же широко начал работу Общественной палаты. Он понимал, что не должен быть в оппозиции к государству — как считает некоторая часть нашей интеллигенции — и что надо всеми силами налаживать сотрудничество».

В конце траурной церемонии господин Ковальчук отметил, что Евгений Велихов «был не просто одним из массы людей, а человеком единичным — человеком мыслящим». Выразив соболезнования семье академика, он пригласил на сцену тех, кто еще не успел возложить цветы. Это заняло еще полчаса; у военного оркестра, который навытяжку стоял на улице, запорошило снегом музыкальные инструменты. Когда гроб вынесли, все мужчины сняли головные уборы. «Простудишься сейчас, надень шапку»,— начала ругаться женщина на своего пожилого спутника. «Да тут и заболеть не жалко — с великим человеком прощаемся!» — печально ответил он.

Через несколько часов академика под ружейные залпы похоронили на Новодевичьем кладбище.

Полина Ячменникова