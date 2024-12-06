«Даже к юмору он подходил с научной точностью»

На 90-м году жизни скончался многолетний президент Курчатовского института, академик РАН Евгений Велихов. Коллеги вспоминают, что до последних дней он проявлял «живой интерес к работе» и, «несмотря на величину своей личности», оставался внимательным к окружающим и открытым человеком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ученый-физик, специалист в области термоядерного синтеза, академик Евгений Велихов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Ученый-физик, специалист в области термоядерного синтеза, академик Евгений Велихов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Евгений Велихов родился в Москве в 1935 году — и уже с детства нашел себя в науке. В каждой школе, где ему доводилось учиться, он сразу же записывался в физический кружок. Логическим шагом поэтому стало поступление на физический факультет МГУ. Будучи студентом физфака, в 1956 году он попал на практику в Лабораторию измерительных приборов АН СССР, ставшую впоследствии Курчатовским институтом, и остался там навсегда. После окончания в 1961 году аспирантуры Евгений Велихов уже штатный сотрудник «Курчатника», а всего через три года, в 29 лет, получает степень доктора физико-математических наук за теоретические исследования в области низкотемпературной плазмы. В 1968 году был избран членом-корреспондентом, в 1974 году — академиком Академии наук СССР.

С 1973 года господин Велихов возглавлял советскую программу разработки управляемых термоядерных реакторов, а в 1977 году выступил инициатором международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER (ИТЭР). В 1978–1996 годах был вице-президентом АН СССР, затем РАН. В 1983 году стал инициатором создания Отделения информационных технологий и вычислительных систем. В 1983–1988 годах возглавлял Комитет советских ученых в защиту мира, против ядерной угрозы. В 1986 году был среди тех, кто руководил ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 1992 назначен президентом Курчатовского института, а с 2015 года занимал пост его почетного президента.

В 1972 году Евгений Велихов инициировал создание в Московском физико-техническом институте (МФТИ) кафедры плазменной энергетики, а еще через четыре года — факультета проблем физики и энергетики, деканом которого являлся на протяжении десяти лет.

Профессор МФТИ Юрий Белоусов вспоминает, что к работе в вузе ученый никогда не относился формально — «общался со студентами и вникал в управленческие дела, хотя это и отнимало у него очень много сил». Многие научные идеи ученого воспринимались коллегами как несбыточные мечты, признается господин Белоусов, «но в итоге он всегда оказывался прав»: «В 2006 году Велихов выступал с лекцией в Мэриленде (США), собралось невероятное число студентов и исследователей. Евгений Павлович рассказывал про технологию мобильных АЭС для труднодоступных мест, а в зале шептались, мол, это интересно, но невозможно. А ведь в 2019 году мы такую создали» (плавучую атомную теплоэлектростанцию “Академик Ломоносов” в порту города Певек на Чукотке— “Ъ”).

Благодаря настойчивости Евгения Велихова в СССР начался «новый этап в развитии информатики и вычислительной техники и создано соответствующее отделение Академии наук», напомнил в разговоре с “Ъ” директор направления научно-технических исследований и разработок «Росатома» Виктор Ильгисонис (в 2015–2018 годах возглавлял Курчатовский институт; много лет работал вместе с Евгением Велиховым над созданием реакторов типа «токамак»).

«Успеху проектов способствовала его удивительная способность располагать к себе и находить общий язык с самыми разными людьми — от студентов и рабочих до руководителей мировых держав»,— считает ученый.

Академик, по его словам, проявлял «живой интерес» к работе до последних дней и особенно интересовался судьбой инициированного им международного проекта экспериментального токамак-реактора ИТЭР.

При этом деятельность господина Велихова не ограничивалась только наукой. Академик, например, принял активное участие в создании нового консультативного органа в России — Общественной палаты РФ. С 2006 по 2014 год был ее секретарем, а потом получил звание почетного секретаря. Евгений Велихов «стоял у истоков гражданского общества России, каким мы его видим сегодня», напоминает в связи с этим заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб (работал вместе с Евгением Велиховым с момента основания ОП в 2005 году). По его словам, ученый «привносил экспертность в любую общественную инициативу» и «даже в самых эмоциональных обсуждениях он не забывал спросить: “А как можно перейти от слов к действию?”». «Мы же не депутаты Госдумы — нам люди первостепеннее»,— вспоминает господин Гриб одну из фраз академика Велихова. При этом, по его словам, «даже к юмору Евгений Павлович подходил с научной точностью».

Полина Ячменникова, Наталья Скорлыгина