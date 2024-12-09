Посольство Сирии в России: Башар Асад находится в Москве

Посольство Сирии в России подтвердило ТАСС, что сложивший полномочия президента Сирии Башар Асад сейчас находится в Москве. В Кремле ранее сообщили, что решение о предоставлении политического убежища господину Асаду и его семье принял президент РФ Владимир Путин, но комментировать его местонахождение отказались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сирийцы вышли на улицы с портретом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после новостей о свержении Башара Асада

Фото: Dilara Senkaya / Reuters Сирийцы вышли на улицы с портретом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после новостей о свержении Башара Асада

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

«Да, он у вас в Москве»,— сказал собеседник агентства в посольстве Сирии в России. Там уточнили, что контактов между диппредставительством и Башаром Асадом не было. О том, что бывший президент Сирии прилетел с семьей в Москву, ТАСС впервые сообщил, вчера, 8 декабря.

Вчера, 8 декабря, антиправительственные силы вошли в Дамаск и объявили о падении режима Башара Асада. Премьер Сирии Мухаммед Гази Аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти.

О местонахождении Башара Асада некоторое время не было информации. МИД России вчера 8 декабря, днем заявил, что он ушел в отставку и покинул Сирию. Сегодня, 9 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин принял решение предоставить политическое убежище Башару Асаду и его семье. В каком регионе они находятся, господин Песков не сообщил.

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