Посольство Сирии в России: Башар Асад находится в Москве
Посольство Сирии в России подтвердило ТАСС, что сложивший полномочия президента Сирии Башар Асад сейчас находится в Москве. В Кремле ранее сообщили, что решение о предоставлении политического убежища господину Асаду и его семье принял президент РФ Владимир Путин, но комментировать его местонахождение отказались.
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Фото: Dilara Senkaya / Reuters
«Да, он у вас в Москве»,— сказал собеседник агентства в посольстве Сирии в России. Там уточнили, что контактов между диппредставительством и Башаром Асадом не было. О том, что бывший президент Сирии прилетел с семьей в Москву, ТАСС впервые сообщил, вчера, 8 декабря.
Вчера, 8 декабря, антиправительственные силы вошли в Дамаск и объявили о падении режима Башара Асада. Премьер Сирии Мухаммед Гази Аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти.
О местонахождении Башара Асада некоторое время не было информации. МИД России вчера 8 декабря, днем заявил, что он ушел в отставку и покинул Сирию. Сегодня, 9 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин принял решение предоставить политическое убежище Башару Асаду и его семье. В каком регионе они находятся, господин Песков не сообщил.
Подробнее — в материале «Ъ» «Сирия вышла шоком».
Дамаск под контролем исламистов
В ночь на 8 декабря сирийские антиправительственные силы захватили город Хомс и вошли в Дамаск. Президент Башар Асад, по данным СМИ, покинул страну. Кадры из столицы Сирии и других городов — в фотогалерее «Ъ».