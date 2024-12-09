Антикоррупционный орган Южной Кореи допустил арест президента по делу о мятеже

Управление расследований коррупционных преступлений в отношении высокопоставленных госслужащих Южной Кореи допустило арест президента страны Юн Сок Ёля в рамках расследования дела о мятеже. Об этом сообщило агентство «Рёнхап». Прокуратура ранее присвоила главе государства по этому делу статус подозреваемого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующий с портретом президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Фото: Kim Soo-hyeon , Reuters Протестующий с портретом президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Фото: Kim Soo-hyeon , Reuters

«Правовые меры возможны вне зависимости от должности (подозреваемого.— "Ъ")»,— заявил представитель ведомства (цитата по ТАСС).

В свою очередь, в Национальной полиции также не исключили возможности допроса господина Юна по обвинениям в государственной измене, связанным с его попыткой объявить на минувшей неделе военное положение в стране. Сегодня там рассмотрят вопрос о введении запрета на поездки Юн Сок Ёля.

3 декабря президент Юн Сок Ёль ввел в Южной Корее военное положение. Решение он объяснил защитой от просеверокорейских сил. Парламент, несмотря на запрет на свою работу, проголосовал за отмену режима. 8 декабря министра обороны Ким Ён Хёна арестовали. Парламент не смог объявить импичмент президенту, но даже в пропрезидентской партии считают, что его отставка неизбежна.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Президент Южной Кореи сдался на немилость победителей».