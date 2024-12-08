Президент Южной Кореи сдался на немилость победителей

Южная Корея продолжает расхлебывать последствия серьезнейшего политического кризиса, в который страну погрузило необдуманное решение президента Юн Сок Ёля о введении военного положения. Отстранить главу государства путем объявления импичмента оппозиции пока не удалось: для проведения этого решения в парламенте не хватило считанных голосов. Впрочем, в политическом смысле господин Юн все равно уже не жилец: однопартийцы главы государства не поддержали импичмент исключительно в пику оппонентам, но дали понять, что Юн Сок Ёль вскоре уйдет сам, а пока исполнение президентских обязанностей переходит к премьер-министру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Фото: South Korean Presidential Office / Yonhap / AP Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Фото: South Korean Presidential Office / Yonhap / AP

Вопрос об импичменте президента Южной Кореи Юн Сок Ёля оппозиция подняла менее чем через сутки после введения им военного положения и его отмены спустя шесть часов (подробнее см. «Ъ» от 5 декабря). Уже к вечеру пятницы казалось, что отстранение главы государства через эту процедуру — вопрос решенный. Расчет строился на том, что оппозиционная Демократическая партия, контролирующая в парламенте 192 места, точно наберет среди однопартийцев президента по партии «Сила народа», разгневанных опрометчивым поступком своего лидера не меньше его противников, как минимум еще 8 голосов. Таким образом, за импичмент проголосовало бы 200 депутатов из 300, то есть необходимые две трети для принятия положительного решения. Надежды демократов были вполне оправданы: законодатели из противоборствующего лагеря всю неделю один за другим заявляли о намерении присоединиться к оппозиции и поддержать импичмент.

Однако в субботу, когда вопрос об импичменте был выставлен на голосование, депутаты от «Силы народа» в полном составе (не считая трех ренегатов) покинули зал.

«Очень жаль, что не было даже голосования»,— только и осталось констатировать спикеру парламента У Вон Сику.

Лидер Демократической партии Ли Чжэ Мён тут же заявил, что он и его однопартийцы не сдадутся и продолжат добиваться наказания президента за введение военного положения. «Мы не добились того результата, на который рассчитывали»,— отметил господин Ли, пообещав, что партия будет проводить еженедельные голосования по импичменту, ближайшее из которых может состояться 11 декабря.

Между тем идея с бойкотом депутатами правящей партии голосования ставила своей целью предотвратить шаг, который принес бы очки и без того сильной оппозиции, но вовсе не была знаком поддержки президенту. Не дав провести импичмент президента, его однопартийцы вместе с тем фактически отстранили его от власти.

В воскресенье лидер правящей партии Хан Дон Хун и премьер-министр Хан Дак Су выступили с совместным обращением, в котором заявили: они согласны с общественным мнением, что Ёля следует отстранить от должности (согласно опросам, импичмент поддерживают 73,6% населения страны), поскольку он не сможет должным образом руководить страной в течение оставшегося до мая 2027 года срока президентских полномочий. «Благодаря раннему и упорядоченному уходу Ёля с должности мы минимизируем путаницу, стабилизируем политическую ситуацию и должным образом установим свободную демократию. Президент фактически будет отстранен от своих обязанностей, включая внешнюю политику и другие государственные дела, а премьер-министр будет консультироваться с партией, чтобы гарантировать, что управление государственными делами будет осуществляться без каких-либо сбоев»,— отметил Хан Дон Хун.

Сам Юн Сок Ёль тем временем, похоже, полностью смирился с уготовленной ему участью.

В субботу за несколько часов до голосования по импичменту в парламенте заметно сникший южнокорейский лидер обратился к нации в телевизионной речи, где извинился за содеянное и пообещал отдать решение о своей судьбе в руки однопартийцев.

«Я очень сожалею и хотел бы искренне извиниться перед людьми, которые были шокированы. Я оставляю за своей партией право предпринять шаги по стабилизации политической ситуации в будущем, включая вопрос о сроке моего пребывания на посту»,— отметил он в двухминутном телеобращении.

Впрочем, ни запоздалое покаяние президента, ни действия «Силы народа» по лишению его властных полномочий оппозицию предсказуемо не устроили. «Исключение действующего президента из государственных дел не поддерживается конституцией. Премьер-министр не имеет права назначать государственных служащих, пересматривать президентские указы, пользоваться дипломатическими правами или командовать армией»,— заявил на воскресной пресс-конференции представитель Демпартии Ким Мин Сок.

Трудные судьбы президентов Южной Кореи Первый президент Южной Кореи Ли Сын Ман (1948–1960) возглавлял страну три срока подряд. После очередных выборов в 1960 году в стране вспыхнули беспорядки, вводилось военное положение. В результате парламент принял резолюцию об отставке президента, Ли Сын Ман бежал на Гавайи. Его преемник Юн Бо Сон (1960–1961) был свергнут в результате военного переворота меньше чем через год после прихода к власти. Позже неоднократно получал условные сроки за антигосударственную деятельность. Третий президент Пак Чжон Хи (1961–1979) в октябре 1979 года был убит начальником собственной разведки во время делового ужина. Четвертый президент Чхве Гю Ха (1979–1980) находился на посту меньше года и лишился власти в результате военного переворота, организованного генерал-майором Чон Ду Хваном. Чон Ду Хван (1980–1988) также столкнулся с массовыми протестами, в самом кровавом из них — восстании в Кванджу — погибли около 200 человек. В 1995 году был обвинен в организации мятежа, коррупции, убийствах и приговорен к смертной казни, которую позже заменили на пожизненное заключение. Амнистирован в 1998-м. Возглавлявший Южную Корею с 1988 по 1993 год Ро Дэ У через три года после отставки был приговорен к 22 годам по обвинению в коррупции и участии в событиях в Кванджу. Позже срок смягчили до 17 лет, в 1998-м Ро Дэ У был амнистирован. Его преемник Ким Ён Сам (1993–1998) провел масштабную кампанию против коррупции, но после отставки главы государства его сын Ким Хён Чхоль был также осужден за коррупционные преступления на три года. Восьмой президент страны Ким Дэ Чжун (1998–2003) после отставки также не преследовался, но два его сына попали в тюрьму по обвинению в незаконном лоббировании и коррупции. С 2003 по 2008 год страну возглавлял Но Му Хён, который после отставки был обвинен в коррупции. За несколько дней до первого допроса покончил с собой. Президент Ли Мён Бак (2008–2013) через семь лет после отставки был признан виновным в коррупции и осужден на 17 лет. Вышел по амнистии в декабре 2022-го. Одиннадцатый президент Пак Кын Хе (2013–2016) в декабре 2016 года подверглась импичменту, после чего обвинена в коррупции и приговорена к 24 годам. Помилована в 2021-м.

Пока же политики делали громкие заявления, прокуратура Южной Кореи также не сидела без дела. В воскресенье специальная следственная группа прокуратуры арестовала бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, который считается главным идейным вдохновителем введения военного положения. В тот же день прокуратура сообщила, что подозреваемым в государственной измене и злоупотреблении властью в рамках расследования недолгого военного положения стал и Юн Сок Ёль. Так что не исключено, что в будущем одним уходом незадачливого южнокорейского лидера, запомнившегося нации за два с половиной года у власти не столько достижениями, сколько скандалами, дело не ограничится.

Наталия Портякова