Телерадиокомпания Kan: армия Израиля может нанести удар по Йемену

Военно-политическое руководство Израиля изучает вариант нанесения удара по территории Йемена, который станет «более болезненным сигналом», чем предыдущие удары израильских ВВС. Об этом государственной телерадиокомпании Kan заявил неназванный высокопоставленный израильский чиновник.

Отмечается, что возможный удар будет ответом еврейского государства на непрекращающиеся попытки контролирующего часть Йемена движения хуситов «Ансар Аллах» обстреливать территорию Израиля. За последние два дня из Йемена в направлении Израиля были выпущены две баллистические ракеты.

После обострения конфликта в секторе Газа «Ансар Аллах» заявило о намерении обстреливать Израиль и блокировать суда, связанные с ним, включая проход через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. В ответ на эти угрозы израильская армия дважды — в июле и сентябре — наносила авиаудары по Йемену.

Подробнее о развитии палестино-израильского конфликта — в материале «Ъ» «Газу готовят к инаугурации».