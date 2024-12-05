Газу готовят к инаугурации

Команда избранного президента США Дональда Трампа прилагает усилия, чтобы добиться прекращения огня в секторе Газа до дня инаугурации — 20 января 2025 года. Инвестор Стив Уиткофф, выдвинутый республиканцем на должность спецпредставителя по Ближнему Востоку, провел серию переговоров в Израиле и Катаре о перспективах мирной сделки. В результате Доха, месяцем ранее отказавшаяся от посреднической роли в конфликте, согласилась вернуться к урегулированию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избранный президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Избранный президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

Стив Уиткофф посетил Израиль и Катар в прошлом месяце, сообщили источники Reuters. По их словам, номинант на должность ближневосточного спецпредставителя был принят на высшем уровне. Господин Уиткофф провел также встречу с семьями израильских заложников, захваченных «Хамасом» во время резни 7 октября 2023 года.

Первый итог работы американского посланника — это наметившаяся готовность Дохи вернуться к посредничеству. Месяцем ранее катарский МИД заявил о заморозке своих дипломатических усилий в области урегулирования конфликта, потому что ни Израиль, ни «Хамас», по его оценкам, не проявляли стремления к взаимным уступкам. Тогда же стало известно, что члены политбюро группировки покинули пределы эмирата, который более десятилетия был для них безопасной гаванью.

«Есть планы провести между Израилем и "Хамасом" очередной раунд непрямых переговоров, который может состояться в Дохе в ближайшее время, однако конкретная дата пока не выбрана»,— заявил один из собеседников Reuters.

По словам источников агентства, команда избранного президента США добивается, чтобы сделка о прекращении огня в Газе была заключена до инаугурации: после нее господин Трамп хочет заняться широкой деэскалацией в регионе.

То, что дедлайном для урегулирования в Газе будет 20 января, господин Трамп упоминал публично. На днях в своей социальной сети Truth Social он пригрозил: если «Хамас» не освободит заложников до официальной смены администрации в США, то «на Ближнем Востоке заплатят адскую цену».

В четверг стало известно, что Израиль передал палестинской группировке обновленный проект соглашения, заявили источники Axios. По их словам, принципы, изложенные еврейским государством в новой версии договоренностей, аналогичны тем, которые обсуждались ранее, но в проект были внесены небольшие изменения — с целью сохранения пространства для переговорного маневра.

По уточнению израильских СМИ, сейчас обсуждается египетский план «частичного соглашения», который предусматривает 60-дневный «режим тишины» в обмен на освобождение выживших заложников. Некоторое время назад эта инициатива была отвергнута «Хамасом», который пошел ва-банк и выдвинул жесткое условие — полное прекращение войны с четкими гарантиями отказа от боевых действий.

«Есть шанс, что на этот раз мы действительно сможем добиться сделки по освобождению заложников»,— допустил на днях министр обороны Израиля Исраэль Кац, выступая на авиабазе Тель-Ноф.

Еще в конце ноября коллективное руководство «Хамаса» начало обсуждать пределы потенциальных уступок, на которые оно могло бы пойти, чтобы стимулировать интерес еврейского государства к прекращению огня. Так, по неподтвержденным данным, верхушка группировки допускала сохранение контингента Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Филадельфийском коридоре — критически важной пограничной линии между Египтом и Газой, захват которой вызвал критику в адрес правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

При этом «Хамас» настороженно относится к действиям Израиля. Внутренние директивы группировки, изученные Reuters, свидетельствуют: хамасовцы допускают, что еврейское государство решится освободить заложников силой — по аналогии с кровопролитной операцией «Арнон», которая была проведена в лагере беженцев «Нусейрат» в июне этого года. Вылазка, организованная тогда спецподразделением израильской полиции, спецназом Службы общей безопасности («Шабак») и ЦАХАЛом, позволила освободить четырех узников.

На этом фоне боевое крыло «Хамаса» стало рассматривать варианты с убийством пленников в случае появления первых признаков штурма, свидетельствуют документы.

Тем временем число предположительно живых заложников уменьшается.

На днях силы ЦАХАЛа и «Шабак» обнаружили тело Итая Свирского, который был похищен во время «черной субботы» 7 октября 2023 года и убит боевиками в январе (в Израиле полагают, что сейчас в живых осталось 100 заложников).

Выяснение обстоятельств подобных случаев не всегда приводит к однозначным результатам. Так, завершившееся недавно разбирательство гибели шести похищенных, тела которых были обнаружены летом, привело к неутешительным выводам: их смерть, вероятно, «была связана» с ударом ЦАХАЛа «вблизи того места, где они содержались».

«Военное давление приводит к убийству,— говорится в выпущенном по этому поводу заявлении израильского форума "Семьи заложников и пропавших без вести".— Это расследование военных, а также множество других событий показывают абсолютную срочность возвращения всех наших людей».

Нил Кербелов