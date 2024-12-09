Авиация США нанесла более 70 ударов по территории Сирии

Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) заявило о нанесении боевой авиацией порядка 70 высокоточных ударов по выявленным целям «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ) на территории Сирии.

«Самолеты армии США нанесли десятки прицельных авиаударов по целям ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) и ее боевикам в САР (Сирийской Арабской Республике.— "Ъ"), чтобы помешать террористам воспользоваться текущей ситуацией в стране»,— говорится в сообщении. В CENTCOM добавили, что в результате ударов с воздуха было поражено порядка 75 целей.

Накануне американская газета The New York Times написала, что пришедшая к власти в Сирии вооруженная оппозиция заверила администрацию Белого дома, что не позволит «Исламскому государству» (террористическая группировка, запрещенная в РФ) участвовать в их деятельности.

8 декабря сирийскую столицу Дамаск заняли антиправительственные войска. Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул страну. Сейчас он в России, где ему предоставили убежище. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти. Источник ТАСС в Кремле заявил, что Россия также находится в контакте с лидерами исламистов. По его словам, они гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

Подробнее о ситуации в арабской республике — в материале «Ъ» «Сирия вышла шоком».