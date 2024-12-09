Оппозиция в Сирии заявила, что не позволит запрещенному ИГ присоединиться к ней

Пришедшие к власти в Сирии представители вооруженной оппозиции заверили американскую администрацию, что не позволят «Исламскому государству» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ) участвовать в их деятельности. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT). Издание ссылается на неназванных чиновников в США и Турции.

По их словам, несколько дней назад, с активизацией наступления боевиков на позиции сирийской правительственной армии, с американской стороны стали поступать сигналы. Вашингтон просил вооруженную сирийскую оппозицию не позволять террористам ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) принимать участие в их наступательных операциях. «Группировки дали ответ через турок с заверениями, что они не намерены позволять ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ.— "Ъ") стать частью их движения»,— написали обозреватели NYT.

8 декабря сирийскую столицу Дамаск заняли антиправительственные войска. Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул страну. Сейчас он в России, где ему предоставили убежище. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти. Источник ТАСС в Кремле заявил, что Россия также находится в контакте с лидерами исламистов. По его словам, они гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

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