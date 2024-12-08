Джо Байден заявил о готовности к взаимодействию с сирийскими исламистами

Соединенные Штаты Америки будут взаимодействовать со «всеми сирийскими группами» по вопросу политического перехода после свержения президента Башара Асада, заявил президент США Джо Байден. 8 декабря сирийскую столицу заняли антиправительственные войска. Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул страну. Сейчас он в России, где ему предоставили убежище.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Ken Cedeno, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Ken Cedeno, Reuters

«Мы будем взаимодействовать со всеми сирийскими группами, в том числе в рамках процесса, возглавляемого Организацией Объединенных Наций, чтобы обеспечить переход власти от режима Асада к независимой, суверенной Сирии с новой конституцией»,— сказал господин Байден, выступая в Белом доме (цитата по AFP).

Сейчас в Сирии идут переговоры между оставшимися в стране членами правительства и лидерами антиправительственных войск. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти. Источник ТАСС в Кремле заявил, что Россия также находится в контакте с лидерами исламистов. По его словам, они гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».