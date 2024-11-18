На выборах в США проиграло золото

Активы золотых биржевых инвестиционных фондов сократились до минимума с начала осени — 83 млн тройских унций. Институциональные инвесторы сокращали вложения в условиях неопределенности движения ставок в США после победы на выборах президента Дональда Трампа. Снизились и котировки, которые приближались к уровню $2500 за тройскую унцию. Рынок сейчас поддерживают покупки мировых центробанков и индийских ювелиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным агентства Bloomberg, активы биржевых фондов (ETF), инвестирующих в золото, впервые c начала осени опустились до 83 млн унций (2,58 тыс. тонн). Сокращение активов идет четвертую неделю подряд. За это время фонды «похудели» на 1,1 млн унций (34,5 тонны), причем только за последние пять дней активы сократились на 600 тыс. унций (18,7 тонны).

О снижении интереса международных инвесторов к драгоценному металлу говорят и последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

По оценке “Ъ”, основанной на отчетах Bank of America (BofA; учитывает данные EPFR), чистый отток средств из золотых фондов за неделю, закончившуюся 13 ноября, составил $1,6 млрд. Это максимальный недельный вывод средств с июля 2022 года.

На поведении инвесторов отразились и итоги выборов президента США, где победу одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Во время предвыборной гонки он обещал снизить налоги и увеличить импортные пошлины. Как считает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин, все это может привести к росту инфляции, что, в свою очередь, будет сдерживать ФРС в отношении темпов снижения ставки. Ожидание дальнейшего снижения ставки было одним из ключевых триггеров роста золота в последние месяцы (см. “Ъ” от 19 октября). После победы Дональда Трампа доходность десятилетнего выпуска US Treasuries выросла до 4,6% годовых. «В таких условиях золото, которое не генерирует дохода и недавно существенно подорожало, теряет свою привлекательность»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

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Сейчас настроения на рынке явно сместились в сторону risk-on, поэтому средства активно идут в акции, прежде всего американских компаний. По данным EPFR, на минувшей неделе $55,8 млрд было инвестировано в фонды США. «Подобное мы уже наблюдали в 2016 году, когда после выборов капитал перетекал из золота в американские гособлигации и более рискованные активы на фоне ожиданий фискальных стимулов»,— напоминает госпожа Николаева. Аналитики BofA отмечают переток части ликвидности в фонды на криптоактивы, вложения в которые составили на минувшей неделе $6 млрд, рекордный показатель за все время наблюдений с 2019 года.

Выход инвесторов из золотых фондов негативно сказывается на стоимости драгоценного металла, который и без этого оказался под давлением на фоне роста курса доллара.

По данным Investing.com, в минувшую среду котировки золота на спот-рынке опускались до минимума с первой декады сентября — до $2537 за тройскую унцию. По итогам пятничных торгов цена остановилась на отметке $2571,5 за унцию. В понедельник цены превысили $2612 за унцию, однако остаются на 6,4% ниже исторического максимума, установленного в конце октября. На Московской бирже котировки золота на прошлой неделе опускались до минимума с начала октября — 8 тыс. руб./г. В понедельник цена поднималась до 8,32 тыс. руб./г, что на 4,3% ниже исторического максимума, достигнутого в конце октября.

Управляющие считают, что текущие продажи золотых ETF будут временными, как и падения стоимости металла. «Пока в силе остаются долгосрочные факторы — покупка золота со стороны центробанков, сохраняющаяся геополитическая напряженность, а также возможно замедление мировой экономики вследствие политики США по торговым ограничениям. Это может способствовать восстановлению цены золота»,— отмечает Дмитрий Скрябин. Поддержку ценам окажет и высокий сезонный спрос на ювелирные украшения в Индии. По данным World Gold Council, в октябре индийский импорт золота вырос до $7,13 млрд с $4,39 млрд в сентябре. С начала года импорт золота вырос на 21%, составив в общей сложности $44 млрд. Как считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская, в таких условиях инвесторы могут использовать коррекцию как возможность для увеличения позиций.

Виталий Гайдаев