Парк подгрузят тарифом

Порожний пробег вагонов все же будет проиндексирован в 2025 году на 10%: подготовлены нормативные акты и их проекты, указывающие на это. ОАО РЖД эта мера должна принести 26,7 млрд руб., необходимые для финансирования инвестпрограммы 2025 года, которая будет сокращена относительно этого года на 40% и предполагает минимальный объем строительства. Объем финансирования инвестпрограммы зависит и от консенсуса в правительстве по объемам соглашений с регионами о вывозе экспортного угля на восток, который, по информации “Ъ”, до сих пор не достигнут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как и предполагал “Ъ”, порожний пробег вагонов будет проиндексирован с 1 января на дополнительные 10%. Как следует из распоряжения правительства №3579-р от 5 декабря (“Ъ” видел документ), ФАС надлежит внести в нормативные акты изменение, предусматривающее установление на 2025 год дополнительного коэффициента в размере 1,1 к тарифам на порожний пробег универсального подвижного состава (включая приравненный к ним по тарифным условиям специализированный подвижной состав) и платформ после перевозки контейнеров.

6 декабря на портале проектов нормативных актов опубликован проект приказа ФАС идентичного содержания. Из него следует, что под дополнительную индексацию подпадут полувагоны, крытые вагоны, универсальные, лесовозные и фитинговые платформы. Специализированные платформы, судя по акту ФАС, облагаются только после перевозки контейнеров.

Индексация тарифов на порожний пробег активно обсуждалась по инициативе ОАО РЖД (см. “Ъ” от 14 октября). И, хотя предложение фигурировало вместе с другими тарифными мерами в проекте общего приказа ФАС об индексации тарифов (см. “Ъ” от 8 ноября), в финальную версию документа не попало.

Ранее эффект для себя от этой меры ОАО РЖД оценивало в 26,7 млрд руб. и верстало инвестпрограмму с учетом ее принятия. Как сообщала в четверг на форуме «Россия зовет» начальник департамента корпоративных финансов ОАО РЖД Татьяна Орлова, заседание правительства по рассмотрению инвестпрограммы прошло и «на следующий год она будет снижена относительно текущего существенно, то есть это будет порядка 40%». Инвестпрограмма на 2024 год — 1,275 трлн руб. В ОАО РЖД размер инвестпрограммы не комментируют. Если оценка верна, то ее размер окажется даже менее 834 млрд руб., о которых писал “Ъ” (см. “Ъ” от 24 ноября) и которые практически целиком уйдут на поддержание текущей деятельности с минимальным финансированием стройки, в том числе Восточного полигона. Ранее источники “Ъ” поясняли, что проблема — в невозможности заимствований под долгосрочные проекты при такой высокой и растущей ключевой ставке и дефиците ликвидности на рынке.

Важным условием обеспечения даже урезанной инвестпрограммы было заключение соглашений по вывозу угля на экспорт в восточном направлении только с Кузбассом на 55,3 млн тонн и с Новосибирской областью по грузам «Сибантрацита» (см. “Ъ” от 13 ноября). Но, по информации “Ъ”, на пятницу точка в этой дискуссии еще не была поставлена. Как рассказал “Ъ” источник, знакомый с содержанием совещания у вице-премьера Александра Новака 4 декабря, Минэнерго все еще настаивает на соглашениях на 2025 год в объеме 139 млн тонн, тогда как ОАО РЖД готово максимум на объемы текущего года — около 100 млн тонн. В четверг незавершенность дискуссии подтверждал и сам господин Новак. «Вопрос еще обсуждается»,— заявил он.

Наталья Скорлыгина