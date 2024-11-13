Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Углю очертили вывоз

Власти обсуждают новый вариант экспортных квот для регионов

Правительство может изменить подход к экспортным квотам для угольных регионов. Квоту предприятий Кузбасса предлагается принять в версии ОАО РЖД в 55,3 млн тонн для всех грузов, а не только угля и выделить лимиты для Новосибирской области, но только для «Сибантрацита». Остальные объемы должны быть поделены между предприятиями других регионов. Аналитики считают, что с учетом близкой к нулю рентабельности поставок рядовых углей и роста тарифной нагрузки экспорт на восток в 2025 году не превысит 85 млн тонн, а переход на договоренности с отдельными компаниями приведет к сокращению доли мелких предприятий.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Принцип организации экспортных квот для угольных регионов может измениться. Как следует из поручений профильного вице-премьера Виталия Савельева по итогам совещания 30 октября (“Ъ” видел документ), на 2025 год следует предусмотреть квоту для Кузбасса в объеме 55,3 млн тонн для всех грузов, включая угольные. Такая квота, согласно приведенной позиции ОАО РЖД, позволит вывезти среди прочего около 15 млн тонн высокотехнологичной продукции (см. “Ъ” от 8 октября).

Согласно документу, Минтранс также сообщил о целесообразности предоставления квоты Новосибирской области, но не всем производителям, как в Кузбассе, а только «Сибантрациту». Это предложение вошло в итоговые поручения, но размер квоты не указан. В июле Новосибирская область просила квоту на экспорт 10 млн тонн угля на восток и 20 млн тонн на северо-запад. В «Сибантраците» не ответили на запрос “Ъ”.

«Сибантрацит» — крупнейший в мире производитель и экспортер высококачественного антрацита Ultra High Grade, а также других металлургических углей и PCI. В 2022 году предприятия группы добыли 24,55 млн тонн угля, данные за 2023 год группа не раскрывала. В группу в том числе входят ведущие угольные компании Новосибирской области — АО «Разрез Колыванский» и ООО «Разрез Восточный». Компания не раскрывала данных о добыче по регионам, но активы Новосибирской области — ключевые. В январе 2024 года вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка сообщал, что в 2023 году разрезы Колыванский и Восточный добыли 15 млн тонн угля.

Остальные регионы, следует из поручений, поделят между собой объем, не превышающий квоты текущего года, но в разрезе конкретных предприятий. Помимо Кузбасса соглашения о вывозе угля на восток заключены с правительствами Якутии, Бурятии, Хакасии, Тувы и Иркутской области. Квота этого года — 99,3 млн тонн угля. Эти объемы едут в приоритетном порядке — в третьей очереди временных правил определения очередности, раньше большинства других грузов. По итогам девяти месяцев по соглашениям перевезено 74,1 млн тонн.

В Минтрансе и аппарате господина Савельева от комментариев отказались. В ОАО РЖД сказали, что спрос на перевозки на лимитирующих направлениях «формируется не только угольной продукцией, но и грузами других отраслей, в том числе с высокой добавленной стоимостью, которые транспортируются в контейнерах». В условиях недостатка провозной способности рост объемов перевозок продукции одной отрасли приведет к ограничениям для других, добавляют в компании.

Минэнерго, как ясно из документа, по-прежнему настаивает на сохранении квоты для всех угольных регионов, а Минэкономики — на нецелесообразности поддержки угольной отрасли в ущерб финансовой устойчивости ОАО РЖД и необходимости развития несырьевого неугольного экспорта на восток.

Угольщики, следует из протокола совещания у главы Минэнерго Сергея Цивилева 31 октября (есть у “Ъ”), озабочены резким ростом нагрузки на отрасль после индексации тарифов ОАО РЖД на 13,8% с 1 декабря. Ее эффект для угольной отрасли компании оценивают в 120 млрд руб., а дополнительных надбавок, предлагаемых ОАО РЖД,— в 150–180 млрд руб.

Как Минэнерго хочет сохранить и увеличить региональные квоты

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов говорит, что если цены на уголь резко не вырастут, что пока маловероятно, то, скорее всего, в 2025 году через Дальний Восток пройдет не более 85 млн тонн. Рентабельность по рядовому углю и так близка к нулю, а рост тарифа в декабре 2025 года сделает декабрьский экспорт провальным, считает он. Общий угольный экспорт, оценивает аналитик, будет на уровне 180 млн тонн. Переход на принцип соглашений с конкретными предприятиями, по его мнению, грозит ухудшением экспортных возможностей небольших производителей, а крупные компании попытаются это использовать для наращивания рыночной доли.

Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...