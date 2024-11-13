Углю очертили вывоз

Правительство может изменить подход к экспортным квотам для угольных регионов. Квоту предприятий Кузбасса предлагается принять в версии ОАО РЖД в 55,3 млн тонн для всех грузов, а не только угля и выделить лимиты для Новосибирской области, но только для «Сибантрацита». Остальные объемы должны быть поделены между предприятиями других регионов. Аналитики считают, что с учетом близкой к нулю рентабельности поставок рядовых углей и роста тарифной нагрузки экспорт на восток в 2025 году не превысит 85 млн тонн, а переход на договоренности с отдельными компаниями приведет к сокращению доли мелких предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Принцип организации экспортных квот для угольных регионов может измениться. Как следует из поручений профильного вице-премьера Виталия Савельева по итогам совещания 30 октября (“Ъ” видел документ), на 2025 год следует предусмотреть квоту для Кузбасса в объеме 55,3 млн тонн для всех грузов, включая угольные. Такая квота, согласно приведенной позиции ОАО РЖД, позволит вывезти среди прочего около 15 млн тонн высокотехнологичной продукции (см. “Ъ” от 8 октября).

Согласно документу, Минтранс также сообщил о целесообразности предоставления квоты Новосибирской области, но не всем производителям, как в Кузбассе, а только «Сибантрациту». Это предложение вошло в итоговые поручения, но размер квоты не указан. В июле Новосибирская область просила квоту на экспорт 10 млн тонн угля на восток и 20 млн тонн на северо-запад. В «Сибантраците» не ответили на запрос “Ъ”.

«Сибантрацит» — крупнейший в мире производитель и экспортер высококачественного антрацита Ultra High Grade, а также других металлургических углей и PCI. В 2022 году предприятия группы добыли 24,55 млн тонн угля, данные за 2023 год группа не раскрывала. В группу в том числе входят ведущие угольные компании Новосибирской области — АО «Разрез Колыванский» и ООО «Разрез Восточный». Компания не раскрывала данных о добыче по регионам, но активы Новосибирской области — ключевые. В январе 2024 года вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка сообщал, что в 2023 году разрезы Колыванский и Восточный добыли 15 млн тонн угля.

Остальные регионы, следует из поручений, поделят между собой объем, не превышающий квоты текущего года, но в разрезе конкретных предприятий. Помимо Кузбасса соглашения о вывозе угля на восток заключены с правительствами Якутии, Бурятии, Хакасии, Тувы и Иркутской области. Квота этого года — 99,3 млн тонн угля. Эти объемы едут в приоритетном порядке — в третьей очереди временных правил определения очередности, раньше большинства других грузов. По итогам девяти месяцев по соглашениям перевезено 74,1 млн тонн.

В Минтрансе и аппарате господина Савельева от комментариев отказались. В ОАО РЖД сказали, что спрос на перевозки на лимитирующих направлениях «формируется не только угольной продукцией, но и грузами других отраслей, в том числе с высокой добавленной стоимостью, которые транспортируются в контейнерах». В условиях недостатка провозной способности рост объемов перевозок продукции одной отрасли приведет к ограничениям для других, добавляют в компании.

Минэнерго, как ясно из документа, по-прежнему настаивает на сохранении квоты для всех угольных регионов, а Минэкономики — на нецелесообразности поддержки угольной отрасли в ущерб финансовой устойчивости ОАО РЖД и необходимости развития несырьевого неугольного экспорта на восток.

Угольщики, следует из протокола совещания у главы Минэнерго Сергея Цивилева 31 октября (есть у “Ъ”), озабочены резким ростом нагрузки на отрасль после индексации тарифов ОАО РЖД на 13,8% с 1 декабря. Ее эффект для угольной отрасли компании оценивают в 120 млрд руб., а дополнительных надбавок, предлагаемых ОАО РЖД,— в 150–180 млрд руб.

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов говорит, что если цены на уголь резко не вырастут, что пока маловероятно, то, скорее всего, в 2025 году через Дальний Восток пройдет не более 85 млн тонн. Рентабельность по рядовому углю и так близка к нулю, а рост тарифа в декабре 2025 года сделает декабрьский экспорт провальным, считает он. Общий угольный экспорт, оценивает аналитик, будет на уровне 180 млн тонн. Переход на принцип соглашений с конкретными предприятиями, по его мнению, грозит ухудшением экспортных возможностей небольших производителей, а крупные компании попытаются это использовать для наращивания рыночной доли.

Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин