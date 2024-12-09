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Инвесторы заглянули на «Вернисаж»

Mirland Development продала торгцентр в Ярославле

Израильская Mirland Development, более 20 лет назад начавшая работу в России, нашла нового владельца для торгцентра «Ярославский вернисаж» (65 тыс. кв. м). Объект, стоимость которого могла достигнуть 5 млрд руб., на рынке называют последним активом девелопера в России. Часть средств новый собственник может попробовать вернуть в рамках судебного разбирательства: «Ярославский вернисаж» с весны пытается взыскать 2,5 млрд руб. с кипрской компании.

Фото: @yarvernisage

Фото: @yarvernisage

Бенефициаром ООО «Глобал 1», на балансе которого находится торгцентр «Ярославский вернисаж» в Ярославле (65 тыс. кв. м), через петербургское ООО «Глобал менеджмент ассетс» стал Руслан Ровный, обнаружил “Ъ” в СПАРК. Ранее «Глобал 1» контролировала кипрская Inverton Enterprises Limited, связанная с Mirland Development. Заключение сделки “Ъ” подтвердили несколько консультантов на рынке недвижимости. Стороны соглашения на вопросы оперативно не ответили.

Mirland Development создавалась в 2004 году как подразделение израильской Fishman Group Элиэзера Фишмана для девелоперских проектов России. В 2006 году компания скупала площадки в Москве и Санкт-Петербурге, рассчитывая построить 2 млн кв. м (см. “Ъ” от 14 декабря 2006 года). Реализовать удалось 1,3 млн кв. м, но в 2024 году Mirland Development столкнулась с проблемами (см. “Ъ” от 19 декабря 2014 года).

Затруднения привели к началу реализации активов. В 2022–2023 годах 18 тыс. кв. м в бизнес-парке Mirland на 2-й Хуторской улице на севере Москвы отошли структурам «Сбера», а 2,7 га на бывшей территории тепличного хозяйства «Лето» в Санкт-Петербурге — группе «Аквилон». В прошлом году появился неназванный покупатель на 11,7 тыс. кв. м также на 2-й Хуторской улице, застройщика коттеджного поселка «Западная резиденция» в районе села Перхушково в подмосковном Одинцове, и 3,5 га под строительство торгового комплекса в Санкт-Петербурге (см. “Ъ” от 21 сентября 2023 года). Компании, владевшие объектами, так и не сменили владельцев, оставаясь в портфеле Mirland, следует из Kartoteka.ru.

Но руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян считает, что «Вернисаж» все же был последним активом Mirland в России. Его стоимость он оценивает в 4,5–5 млрд руб. Вице-президент Союза торгцентров Павел Люлин считает, что с учетом доходности и локации объекта цена ниже — 1,5–2 млрд руб.: «С открытием торгцентра "Аура" в центре Ярославля "Вернисаж" поблек». Согласно СПАРК, выручка ООО «Глобал 1» в 2023 году выросла на 5%, до 604,9 млн руб., чистая прибыль была 178,8 млн руб., против убытка в 1,8 млрд руб. в 2022 году.

Господин Ровный ранее не был известен на рынке недвижимости. В числе его активов помимо «Вернисажа» ООО «Дженерал транс» в Санкт-Петербурге. Компания существует с 2007 года и занимается грузоперевозками, говорится на ее сайте.

После приобретения ООО «Глобал 1» предпринимателю, вероятно, придется завершить начатое ею весной этого года судебное разбирательство. Структура подала в Арбитражный суд Москвы иск к кипрской Windeatts Limited на 2,5 млрд руб. Суть претензий в материалах не раскрывается. Управляющий партнер Nova Inc. Павел Желновод предполагает, что «Глобал 1» пытается взыскать задолженность с одной из структур, входящих в группу Mirland Development.

Согласно CORE.XP, в январе—ноябре 2024 года объем инвестиций в торгцентры в России сократился на 70% год к году, до 77 млрд руб. Объем их нового строительства снизился на 5% год к году, до 351 тыс. кв. м, уточнили консультанты. Негативный тренд прослеживается на фоне общего снижения посещаемости торгцентров и ограниченных возможностей для роста в них арендных доходов (см. “Ъ” от 24 октября).

Дарья Андрианова

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