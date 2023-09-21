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Коммерсантъ FM
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Недвижимость уходит в другие руки

Израильский девелопер уходит из России

Mirland Development, основанная израильской Fishman Group, можете передать часть своих последних российских активов общей стоимостью 5–6 млрд руб. сторонней компании. Речь идет об объектах коммерческой недвижимости в Москве, Петербурге и торгово-развлекательном центре в Ярославле. Офисные здания девелопера уже начал консолидировать Сбербанк, земли в Петербурге — группа «Аквилон». Большая часть этих активов давно устарела, предупреждают эксперты.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что получила ходатайства на приобретение ООО «Автоприоритет», ООО «Креативком» и ООО «Петра-8», не называя заявителя. В ФАС не предоставили “Ъ” подробностей. Эти структуры ранее входили в периметр Mirland Development. В компании на вопросы “Ъ” не ответили.

Mirland Development создана в 2004 году для реализации в РФ девелоперских проектов. В 2006 году она активно приобретала площадки в Москве и Петербурге, рассчитывая построить в стране 2 млн кв. м (см. “Ъ” от 18 декабря 2006 года). Изначально ее контролировали структуры израильской Fishman Group, созданной Элиэзером Фишманом.

Суммарно в портфеле компании было 1,3 млн кв. м недвижимости. Но еще в 2014 году группа столкнулась с финансовыми проблемами (см. “Ъ” от 19 декабря 2014 года). В CORE.XP оценивают сохраняющийся в РФ портфель проектов Mirland в 5–6 млрд руб.

Часть активов Mirland уже перешла новым собственникам. В марте 2023 года, по данным Kartoteka.ru, подконтрольные ранее структурам компании ООО «Иномотор+» и ООО «Гидромашсервис» перешли ООО «Грос», входящему в Сбербанк. Этим юрлицам принадлежит 18 тыс. кв. м в бизнес-парке Mirland на 2-й Хуторской улице на севере Москвы. На основную часть бизнес-парка площадью 67 тыс. кв. м Сбербанк искал покупателя еще в 2021 году. В банке 20 сентября на вопросы “Ъ” не ответили.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», на балансе ООО «Автоприоритет» находится объект на 11,7 тыс. кв. м также на 2-й Хуторской улице. Партнер NF Group Ольга Широкова называет бизнес-парк Mirland устаревшим объектом, предполагая, что интерес для потенциальных покупателей скорее может представлять земля под ним.

«Креативком» — застройщик коттеджного поселка «Западная резиденция» в районе села Перхушково в подмосковном Одинцово. Изначально строительство домов здесь велось на площади 22,5 га, следует из материалов на портале move.ru. Ольга Широкова считает, что поселок уже был полностью распродан.

«Петра-8» занималась редевелопментом территории тепличного хозяйства «Лето» в Московском районе Санкт-Петербурга. На 40 га девелопер собирался построить жилой комплекс «Триумф парк» общей площадью 1 млн кв. м. Но после ввода шести очередей проекта застройщик продал оставшиеся 5 га земли ГК «Аквилон».

Сейчас на балансе «Петра-8» находится 3,5 га под строительство торгового комплекса, следует из данных Росреестра. Приобретение этой площадки также рассматривала ГК «Аквилон», сообщил собеседник “Ъ” на рынке. В компании оперативно не ответили на вопросы “Ъ”. Для перевода ее под жилье потребуется менять проект планировки территории, это сложно согласовать с городом, предупреждает эксперт по девелопменту Андрей Вересов.

В портфеле Mirland Development ранее был торговый центр «Триумф молл» площадью 58 тыс. кв. м в Саратове. Его развитием занимается ООО «Инвестиционно-ипотечная компания». В середине августа юрлицо перешло ООО «Инвестлайн», оно в равных долях контролируется Central Properties и Дмитрием Быковым. Еще один актив Mirland Development — торгово-развлекательный комплекс «Вернисаж» в Ярославле (43 тыс. кв. м) — пока останется на балансе компании, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Собеседники “Ъ” на рынке недвижимости предполагают, что этот объект вскоре отойдет банку-кредитору.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, Константин Куркин, Дарья Андрианова

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