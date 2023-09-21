Недвижимость уходит в другие руки

Mirland Development, основанная израильской Fishman Group, можете передать часть своих последних российских активов общей стоимостью 5–6 млрд руб. сторонней компании. Речь идет об объектах коммерческой недвижимости в Москве, Петербурге и торгово-развлекательном центре в Ярославле. Офисные здания девелопера уже начал консолидировать Сбербанк, земли в Петербурге — группа «Аквилон». Большая часть этих активов давно устарела, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что получила ходатайства на приобретение ООО «Автоприоритет», ООО «Креативком» и ООО «Петра-8», не называя заявителя. В ФАС не предоставили “Ъ” подробностей. Эти структуры ранее входили в периметр Mirland Development. В компании на вопросы “Ъ” не ответили.

Mirland Development создана в 2004 году для реализации в РФ девелоперских проектов. В 2006 году она активно приобретала площадки в Москве и Петербурге, рассчитывая построить в стране 2 млн кв. м (см. “Ъ” от 18 декабря 2006 года). Изначально ее контролировали структуры израильской Fishman Group, созданной Элиэзером Фишманом.

Суммарно в портфеле компании было 1,3 млн кв. м недвижимости. Но еще в 2014 году группа столкнулась с финансовыми проблемами (см. “Ъ” от 19 декабря 2014 года). В CORE.XP оценивают сохраняющийся в РФ портфель проектов Mirland в 5–6 млрд руб.

Часть активов Mirland уже перешла новым собственникам. В марте 2023 года, по данным Kartoteka.ru, подконтрольные ранее структурам компании ООО «Иномотор+» и ООО «Гидромашсервис» перешли ООО «Грос», входящему в Сбербанк. Этим юрлицам принадлежит 18 тыс. кв. м в бизнес-парке Mirland на 2-й Хуторской улице на севере Москвы. На основную часть бизнес-парка площадью 67 тыс. кв. м Сбербанк искал покупателя еще в 2021 году. В банке 20 сентября на вопросы “Ъ” не ответили.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», на балансе ООО «Автоприоритет» находится объект на 11,7 тыс. кв. м также на 2-й Хуторской улице. Партнер NF Group Ольга Широкова называет бизнес-парк Mirland устаревшим объектом, предполагая, что интерес для потенциальных покупателей скорее может представлять земля под ним.

«Креативком» — застройщик коттеджного поселка «Западная резиденция» в районе села Перхушково в подмосковном Одинцово. Изначально строительство домов здесь велось на площади 22,5 га, следует из материалов на портале move.ru. Ольга Широкова считает, что поселок уже был полностью распродан.

«Петра-8» занималась редевелопментом территории тепличного хозяйства «Лето» в Московском районе Санкт-Петербурга. На 40 га девелопер собирался построить жилой комплекс «Триумф парк» общей площадью 1 млн кв. м. Но после ввода шести очередей проекта застройщик продал оставшиеся 5 га земли ГК «Аквилон».

Сейчас на балансе «Петра-8» находится 3,5 га под строительство торгового комплекса, следует из данных Росреестра. Приобретение этой площадки также рассматривала ГК «Аквилон», сообщил собеседник “Ъ” на рынке. В компании оперативно не ответили на вопросы “Ъ”. Для перевода ее под жилье потребуется менять проект планировки территории, это сложно согласовать с городом, предупреждает эксперт по девелопменту Андрей Вересов.

В портфеле Mirland Development ранее был торговый центр «Триумф молл» площадью 58 тыс. кв. м в Саратове. Его развитием занимается ООО «Инвестиционно-ипотечная компания». В середине августа юрлицо перешло ООО «Инвестлайн», оно в равных долях контролируется Central Properties и Дмитрием Быковым. Еще один актив Mirland Development — торгово-развлекательный комплекс «Вернисаж» в Ярославле (43 тыс. кв. м) — пока останется на балансе компании, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Собеседники “Ъ” на рынке недвижимости предполагают, что этот объект вскоре отойдет банку-кредитору.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, Константин Куркин, Дарья Андрианова