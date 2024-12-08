Сделка подбивает мирные планы

Дональд Трамп заявил о желании Киева заключить «сделку» с Россией, об этом избранный президент США написал в соцсети Truth Social после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским 7 декабря. Тот, в свою очередь, отверг призыв, написав, что «это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями». Их разговор состоялся в Париже, куда политики приехали на открытие собора Парижской Богоматери после пятилетней реставрации. Беседа прошла при участии главы Пятой республики Эмманюэля Макрона. Именно он убедил Трампа пообщаться с украинским коллегой, писало издание Axios. Республиканец позже сказал, что «Зеленский и Украина хотели бы остановить это безумие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / File Photo / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / File Photo / Reuters

В Кремле внимательно ознакомились с этими заявлениями, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков:

«Президент Путин неоднократно говорил о том, что Россия открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы, исходящие в первую очередь от стран Глобального Юга, наших партнеров по БРИКС — Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, а также работающих на гуманитарном треке Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии. Наша позиция по Украине хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены президентом Путиным в июне текущего года в его выступлении в Министерстве иностранных дел России. Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется. Между тем для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот декрет и дать указания о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле».

Дональд Трамп не раз обещал завершить конфликт на Украине в течение суток после того, как снова вернется в Белый дом. Летом 2024-го Джей Ди Вэнс, тогда только баллотировавшийся в вице-президенты, публично сформулировал условия возможной сделки: признание территориального раздела Украины, отказ Киева от вступления в НАТО и принуждение его к нейтралитету. После выборов в США издание The Guardian рассуждало, что с вероятностью в 5-10% республиканец пригрозит нарастить помощь Киеву, чтобы усадить Москву за стол переговоров. На возможность такого развития событий политик указывал и в интервью Fox. Впрочем, тогда же он заявил, что «просто сказал бы Зеленскому "хватит"». Пока не похоже, что у новой американской администрации есть четкий план на этот счет, считает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов:

«Дело в том, что под желанием заключить сделку стороны понимают совершенно разное.

Киев настаивает сначала на границах 1991 года, потом — на границах 2022-го. Россия, когда говорит о сделке, хочет, чтобы ее условия были выполнены, чтобы Украина фактически капитулировала и приняла вхождение новых территорий в состав РФ. Когда о заключении сделки говорит Дональд Трамп, он хочет лишь сказать, что сделает достижение мирного соглашения одним из своих главных поствыборных обещаний. Мы понимаем, что он хочет закончить войну на Ближнем Востоке, снова примириться с Ким Чен Ыном и положить конец конфликту между Россией и Украиной. Поэтому на самом деле перспектив не так много, потому что стороны не очень понимают, чего они хотят вместе достичь. Они хотят разного. Думаю, что когда Трамп придет к власти, мы увидим, что соберется какая-то конференция, но тем не менее какие-то реальные результаты вряд ли будут достигнуты».

Владимир Путин ранее поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США и заявил: «Думаю, мы поговорим». В Кремле позже уточняли, что готовность к диалогу «не означает корректировки требований к Киеву». Владимир Зеленский ранее признал, что у страны недостаточно сил, чтобы отвоевать территории. Как отметил украинский президент, надо искать дипломатические решения, но «только тогда, когда мы будем знать, что достаточно сильны». Портал Axios при этом указывал на беспокойство в Киеве, возникшее потому, что Трамп не признается, чью именно победу хочет видеть. Так или иначе, украинский вопрос — один из ключевых для избранного американского президента, отметил политтехнолог Павел Дубравский:

«Риторика меняется с обеих сторон. Напомню цитату Зеленского, который сказал, что, возможно, в 2025 году активная, горячая фаза этого конфликта завершится. Сейчас у нас есть три проекта. План Кита Келлога: если Украина не соглашается на мирную сделку, то лишается финансирования со стороны Вашингтона. Вопрос с НАТО здесь состоит примерно в следующем контексте: в ближайшие десять лет Киев в альянс не вступает либо не вступает вообще. Если Россия отказывается, то, наоборот, Украина получает еще больше финансирования и вооружения. Второй план был у Джея Ди Вэнса. Есть еще позиция бывшего главы нацразведки США Ричарда Гренелла, примерно в том же самом ключе: НАТО не стоит на повестке.

Пока мы видим, что, наверное, единственный консенсус в том, что почти все планы не предусматривают, чтобы Украина вступала в альянс, но ей должны быть предоставлены гарантии безопасности.

При этом господин Зеленский именно этот пункт рассматривает как путеводную звезду будущего украинского проекта. Вместе с тем, учитывая, что Дональд Трамп действительно соблюдает принципы, которые описал в своей книге по искусству сделок, он все-таки постарается довести этот проект до конца. В этот раз сделка очень сильно влияет и на его внутреннюю политику, потому что он обещал, что закончит все конфликты, которые есть в мире. А, во-вторых, мне кажется, что лично он видит себя миротворцем, хочет, чтобы его запомнили именно в таком качестве».

Дональд Трамп также заявил, что на специально созданный пост посланника по Украине назначит Кита Келлога. У бывшего секретаря Совета по нацбезопасности успешная карьера в армии и в бизнесе, пояснил избранный президент США.

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Елизавета Скобцова