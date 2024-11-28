Отряд специального умиротворения

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил на пост спецпосланника по Украине 80-летнего генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога. Таким образом, господин Трамп фактически завершил формирование команды, которая займется урегулированием конфликта между Москвой и Киевом. Авторству господина Келлога принадлежит один из наиболее подробных «планов Трампа» по прекращению конфликта, которые появлялись в СМИ во время предвыборной гонки. При этом с окончательной стратегией в команде Дональда Трампа еще не определились — выбрать конкретный подход к проблеме поручено будущему советнику по нацбезопасности Майклу Уолцу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кит Келлог уже передал свой план украинского урегулирования избранному президенту США Дональду Трампу, но тот с дальнейшей стратегией еще не определился

Фото: Susan Walsh / AP Кит Келлог уже передал свой план украинского урегулирования избранному президенту США Дональду Трампу, но тот с дальнейшей стратегией еще не определился

Фото: Susan Walsh / AP

Дональд Трамп решил вернуть в администрацию должность спецпосланника по Украине. Во времена своего первого президентского срока он уже создавал подобный пост, доставшийся дипломату Курту Волкеру, однако сменивший республиканца демократ Джо Байден эту позицию упразднил. С возвращением в Белый дом господина Трампа, который обещал «очень быстро» положить конец конфликту между Москвой и Киевом, такой спецпосланник появится вновь.

«Я очень рад назначить Кита Келлога на пост помощника президента и спецпредставителя по Украине и России. Кит сделал выдающуюся военную и деловую карьеру, включая службу на весьма важных должностях в сфере национальной безопасности в моей первой администрации. Он был со мной с самого начала!» — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Таким образом, господин Трамп фактически сформировал внешнеполитическую команду, которая займется разработкой плана урегулирования российско-украинского конфликта. До этого республиканец выдвинул в госсекретари США сенатора Марко Рубио и назначил своим советником по нацбезопасности Майкла Уолца — бывшего конгрессмена. Помимо Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине рассматривались экс-посол США в Германии Ричард Гренелл, бывший спецпредставитель по Ирану Брайан Хук и родившийся в СССР юрист Дональда Трампа Борис Эпштейн.

Чем известен Кит Келлог Личное дело Джозеф Кит Келлог-младший родился 12 мая 1944 года в Дейтоне (штат Огайо, США). Окончил бакалавриат Университета Санта-Клары в Калифорнии, где прошел курс подготовки офицеров запаса. Получил степень магистра в области международных отношений в Университете Канзаса. Изучал госуправление и дипломатию в военном колледже сухопутных войск в Пенсильвании. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria/File Photo, Reuters Фото: Carlos Barria/File Photo, Reuters С 1967 по 2003 год служил в армии США. Воевал во Вьетнаме, работал инструктором подготовки спецназа в Камбодже. Принимал участие во вторжении США в Панаму в 1989 году. Во время войны в Персидском заливе (1990–1991) был начштаба 82-й воздушно-десантной дивизии. Впоследствии возглавлял командование сил специальных операций в Европе. В 1996 году принял командование 82-й воздушно-десантной дивизией. Также был директором по управлению, связи и вычислительной технике при Объединенном комитете начальников штабов. В начале 2000-х годов отвечал за функционирование комплекса «Рэйвен Рок» (резервный командный пункт и убежище для военно-политического руководства США). Ушел в отставку в звании генерал-лейтенанта в 2003 году. В 2003–2004 годах занимал руководящие посты во временной коалиционной администрации в Багдаде (орган управления в Ираке, созданный после вторжения коалиции во главе с США). После этого работал советником по внутренней безопасности в ряде IT-компаний. Был советником по внешней политике кандидата в президенты США Дональда Трампа на выборах 2016 года. 14 февраля 2017 года был назначен исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности, однако уже 20 февраля эту должность получил Герберт Реймонд Макмастер. С апреля 2018 по январь 2021 года был советником по нацбезопасности вице-президента Майка Пенса. В 2023 году поддержал выдвижение кандидатуры господина Трампа на президентских выборах США. В июне 2024 года представил кандидату в президенты США Дональду Трампу план мирного урегулирования по Украине, согласно которому Киев продолжил бы получать американское вооружение только при условии начала переговоров с Россией.

Ранее Кит Келлог вместе с Фредом Флейтцем, своим бывшим коллегой по Совету нацбезопасности во время первого срока господина Трампа, опубликовал возможный план урегулирования российско-украинского конфликта. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно рассказывал о наличии у него стратегии прекращения боевых действий, но делиться подробностями отказывался. Зато в СМИ различные приближенные к республиканцу эксперты и политики периодически высказывали предложения и предположения на этот счет. Из всего того, что появлялось в публичном поле, план Кита Келлога и Фреда Флейтца был наиболее подробным. Авторы подчеркивали, что речь идет об их рассуждениях, а не о видении республиканца. При этом господин Флейтц отмечал, что они показали Дональду Трампу свою стратегию и он «дал обратную связь».

В основе стратегии лежит ультиматум Москве и Киеву.

На первом этапе США потребуют от Киева пойти на переговоры с Москвой, угрожая в противном случае прекратить поставки вооружений. От Москвы Вашингтон также потребует согласиться на диалог с Киевом, угрожая в случае отказа резко увеличить объемы помощи Украине. Если обе страны положительно отреагируют на эти предложения, то при идеальном сценарии боевые действия будут заморожены по линии фронта на старте переговоров.

Кроме того, согласно плану, США и их союзники возьмут на себя долгосрочное обязательство (судя по всему, речь может идти о 20 годах) не принимать Украину в НАТО и подпишут с РФ некое «широкое соглашение с гарантиями безопасности». От Киева же не будут требовать признавать за Москвой какие-либо территории, однако он должен согласиться на их возвращение исключительно дипломатическим путем, сколько бы времени это ни заняло. Помимо этого, предлагается частичное снятие санкций с России. Однако параллельно могут быть введены некие специальные пошлины на российскую нефть, за счет которых будет финансироваться восстановление Украины.

Кит Келлог не раз комментировал ход боевых действий. В частности, весной 2022 года он называл Украину «новой Спартой» и призывал США как можно сильнее ее вооружить, тем самым давая «шанс победить». По его мнению, это повлияло бы на политику Китая, КНДР и Ирана. «У вас появился шанс — раз в жизни — перезагрузить мировую арену»,— заявлял тогда господин Келлог. Затем, впрочем, его взгляды несколько поменялись. Уже летом 2024 года он хвалил действия ВСУ, но подчеркивал, что этот конфликт невозможно завершить военной победой.

Пока нет никаких подтверждений, что именно предложения Кита Келлога окажутся той стратегией, которую новая администрация представит как «план Трампа».

При этом задача разработать окончательный подход к урегулированию сейчас возложена не на господина Келлога и даже не на Марко Рубио, а на будущего советника по нацбезопасности Майкла Уолца. Как сообщил телеканал CNN, господин Уолтц погрузился во всевозможные мирные планы и пытается оценить, какой из них имеет больше шансов на успех. Источники телеканала заверили, что с одним в команде Дональда Трампа уже определились: Вашингтон будет требовать от Москвы и Киева заморозки боевых действий на период переговоров. Остальные пункты стратегии еще находятся в проработке. Например, среди вариантов рассматриваются как гарантия (для России) невступления Украины в НАТО, так и, наоборот, прием Киева в альянс в обмен на сохранение за РФ занятых территорий.

Между тем, пока команда Дональда Трампа думает, как быстро остановить конфликт, уходящая администрация Джо Байдена наращивает поддержку Украины.

Так, господин Байден запросил у Конгресса дополнительное финансирование на поддержку Украины в размере $24 млрд. А в ближайшее время США должны объявить о поставке очередного пакета вооружений Киеву на $725 млн. Таким образом, шаги уходящей администрации, как, впрочем, и действия конфликтующих сторон на поле боя, совсем не говорят о том, что кто-то еще, кроме команды Дональда Трампа, всерьез рассчитывает на скорый переход к урегулированию.

Примечательно, что все «планы Трампа», публиковавшиеся в СМИ, противоречили официально заявленным целям как Москвы, так и Киева. При этом на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу», но заверил, что Москва смотрит на президентство Дональда Трампа «без розовых очков».

Алексей Забродин