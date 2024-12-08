Финляндия заявила о готовности поддержать расширение санкций против России

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что ее страна не будет возражать против запрета российского никеля в Евросоюзе. По ее словам, правительство Финляндии также рассматривает возможность расширения санкций против России.

«ЕС должен продолжать последовательно ужесточать санкции против России. Финляндия в целом готова поддержать ужесточение ограничений на импорт из России, если страны-члены совместно придут к этому решению»,— сказала министр в интервью Helsingin Sanomat.

В конце ноября депутаты Европарламента опубликовали резолюцию, в которой призвали ЕС продолжить принимать санкции против России. В частности, в ЕП настаивают на полном эмбарго на импорт в Евросоюз российского никеля, ископаемого топлива и СПГ.

В октябре МИД России выразил протест финскому послу Марье Лиивале в связи с арестом 45 российских объектов недвижимости в Финляндии. Решение связано с постановлением Постоянного арбитражного суда в Гааге, который в 2023 году обязал Россию выплатить украинскому «Нафтогазу» около €4,6 млрд в качестве компенсации за арест ее активов в Крыму в 2014 году.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Российская собственность в Финляндии попала под арест».