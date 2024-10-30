Российская собственность в Финляндии попала под арест

В отношениях России и Финляндии, и без того крайне напряженных, появился новый существенный раздражитель. Финский суд постановил арестовать российские активы в стране стоимостью в десятки миллиардов евро в пользу украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз». В число арестованных объектов недвижимости попал, в частности, Российский центр науки и культуры в Хельсинки, а также четыре принадлежащих россиянам здания на Аландских островах. В Москве заявили о подготовке иска против решения финского суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Российского центра науки и культуры в Хельсинки, 2011 год

Фото: MKFI / Wikipedia Здание Российского центра науки и культуры в Хельсинки, 2011 год

Фото: MKFI / Wikipedia

Как следует из ответа официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос RTVI, обнародованного на сайте ведомства в ночь на среду, к настоящему моменту финские судебные органы официально уведомили Россию в лице ФГУП «Госзагрансобственность» в Финляндии лишь об аресте одного принадлежащего ему здания в Хельсинки по адресу Ваттуниеменкату, 21. Причем не было дано пояснений насчет того, что стало основанием для подобного решения. Что касается ряда других объектов российской недвижимости в Финляндии, то «официальных уведомлений о наложении на них ограничительных мер пока в адрес российской стороны не поступало», отметила госпожа Захарова.

В последние несколько дней финские СМИ сообщили, что в общей сложности арест был наложен на 40 принадлежащих России объектов, оценивающихся совокупно в €35 млн. Среди них, в частности, Российский центр науки и культуры в Хельсинки площадью свыше 3,3 тыс. кв. м, недвижимость на принадлежащем Российской Федерации прибрежном участке площадью 17 га в Киркконумми, который многие российские дипломаты используют для отдыха, а также территория площадью 8 тыс. кв. м в местечке Сиунтио, приобретенная в собственность еще торговым представительством Советского Союза в 1973 году. Кроме того, под прицел финского правосудия попали четыре принадлежащих россиянам здания на Аландских островах и еще ряд объектов недвижимости в Хельсинки и Турку.

Решение арестовать эти активы в Финляндии последовало вслед за постановлением Постоянного арбитражного суда в Гааге, который еще в 2023 году обязал Россию выплатить украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз» около €4,6 млрд в качестве компенсации за арест ее активов в Крыму в 2014 году.

Ранее руководство украинской компании заявляло: в Киеве не рассчитывают на выполнение Москвой решения арбитражного суда, и потому «Нафтогаз» планирует взыскивать этот долг с использованием российских государственных активов, находящихся в других странах. Неудивительно, что недавнее решение финского суда в украинской компании приветствовали, пообещав устами своего председателя правления и гендиректора Алексея Чернышова предпринимать «активные действия для исполнения арбитражного решения в других целевых юрисдикциях, касающихся российских активов».

Глава финской службы судебных приставов (действует в рамках полномочий Министерства юстиции и отвечает за выполнение государственных обязанностей по обеспечению соблюдения законодательства) Аки Виртанен не исключил возможности новых арестов собственности России в Финляндии. «Расследование продолжается. Будут ли произведены новые изъятия по этому делу, пока неизвестно»,— заметил он в эфире общественного вещателя Yle.

В Москве еще во вторник заявили о намерении подать иск в связи с конфискацией российских госактивов.

«Конечно, мы будем оспаривать это в суде. Естественно, Российская Федерация будет защищать свои имущественные интересы, поэтому мы будем использовать все правовые механизмы для защиты наших интересов»,— заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Мария Захарова дала понять, что полная правовая оценка действиям Хельсинки будет дана после получения ответов на запрос посольства РФ в финский МИД и судебным приставам с требованием прояснить ситуацию. Но уже сейчас она пообещала, что «любые неправомерные решения не останутся без ответа» со стороны Москвы.

В Хельсинки к такому повороту отнеслись спокойно. «В правовом государстве решения, принятые властями, могут быть обжалованы. Я считаю, что мы можем столкнуться с процессом, который займет годы»,— прокомментировал новости о подготовке Москвой иска Аки Виртанен.

Наталия Портякова