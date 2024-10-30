Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российская собственность в Финляндии попала под арест

Москва обещает ответить на «неправомерные решения» Хельсинки

В отношениях России и Финляндии, и без того крайне напряженных, появился новый существенный раздражитель. Финский суд постановил арестовать российские активы в стране стоимостью в десятки миллиардов евро в пользу украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз». В число арестованных объектов недвижимости попал, в частности, Российский центр науки и культуры в Хельсинки, а также четыре принадлежащих россиянам здания на Аландских островах. В Москве заявили о подготовке иска против решения финского суда.

Здание Российского центра науки и культуры в Хельсинки, 2011 год

Здание Российского центра науки и культуры в Хельсинки, 2011 год

Фото: MKFI / Wikipedia

Здание Российского центра науки и культуры в Хельсинки, 2011 год

Фото: MKFI / Wikipedia

Как следует из ответа официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос RTVI, обнародованного на сайте ведомства в ночь на среду, к настоящему моменту финские судебные органы официально уведомили Россию в лице ФГУП «Госзагрансобственность» в Финляндии лишь об аресте одного принадлежащего ему здания в Хельсинки по адресу Ваттуниеменкату, 21. Причем не было дано пояснений насчет того, что стало основанием для подобного решения. Что касается ряда других объектов российской недвижимости в Финляндии, то «официальных уведомлений о наложении на них ограничительных мер пока в адрес российской стороны не поступало», отметила госпожа Захарова.

В последние несколько дней финские СМИ сообщили, что в общей сложности арест был наложен на 40 принадлежащих России объектов, оценивающихся совокупно в €35 млн. Среди них, в частности, Российский центр науки и культуры в Хельсинки площадью свыше 3,3 тыс. кв. м, недвижимость на принадлежащем Российской Федерации прибрежном участке площадью 17 га в Киркконумми, который многие российские дипломаты используют для отдыха, а также территория площадью 8 тыс. кв. м в местечке Сиунтио, приобретенная в собственность еще торговым представительством Советского Союза в 1973 году. Кроме того, под прицел финского правосудия попали четыре принадлежащих россиянам здания на Аландских островах и еще ряд объектов недвижимости в Хельсинки и Турку.

Решение арестовать эти активы в Финляндии последовало вслед за постановлением Постоянного арбитражного суда в Гааге, который еще в 2023 году обязал Россию выплатить украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз» около €4,6 млрд в качестве компенсации за арест ее активов в Крыму в 2014 году.

Ранее руководство украинской компании заявляло: в Киеве не рассчитывают на выполнение Москвой решения арбитражного суда, и потому «Нафтогаз» планирует взыскивать этот долг с использованием российских государственных активов, находящихся в других странах. Неудивительно, что недавнее решение финского суда в украинской компании приветствовали, пообещав устами своего председателя правления и гендиректора Алексея Чернышова предпринимать «активные действия для исполнения арбитражного решения в других целевых юрисдикциях, касающихся российских активов».

Хельсинки готовится разместить у себя части НАТО

Глава финской службы судебных приставов (действует в рамках полномочий Министерства юстиции и отвечает за выполнение государственных обязанностей по обеспечению соблюдения законодательства) Аки Виртанен не исключил возможности новых арестов собственности России в Финляндии. «Расследование продолжается. Будут ли произведены новые изъятия по этому делу, пока неизвестно»,— заметил он в эфире общественного вещателя Yle.

В Москве еще во вторник заявили о намерении подать иск в связи с конфискацией российских госактивов.

«Конечно, мы будем оспаривать это в суде. Естественно, Российская Федерация будет защищать свои имущественные интересы, поэтому мы будем использовать все правовые механизмы для защиты наших интересов»,— заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Мария Захарова дала понять, что полная правовая оценка действиям Хельсинки будет дана после получения ответов на запрос посольства РФ в финский МИД и судебным приставам с требованием прояснить ситуацию. Но уже сейчас она пообещала, что «любые неправомерные решения не останутся без ответа» со стороны Москвы.

В Хельсинки к такому повороту отнеслись спокойно. «В правовом государстве решения, принятые властями, могут быть обжалованы. Я считаю, что мы можем столкнуться с процессом, который займет годы»,— прокомментировал новости о подготовке Москвой иска Аки Виртанен.

Наталия Портякова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...