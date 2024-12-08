Reuters опубликовало кадры с разграблением дворца Асада
Дворец президента Сирии Башара Асада подвергся разграблению после захвата антиправительственными силами. Агентство Reuters публикует кадры, на которых люди гуляют по президентской резиденции, некоторые выносят из здания мебель, ковры и другие вещи.
Антиправительственные войска вошли в Дамаск сегодня, 8 декабря. Они объявили о свержении режима Башара Асада. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти.
Где сейчас находится президент Сирии, неизвестно. Исламисты пообещали награду $10 млн за информацию, которая поможет в задержании господина Асада. Как пишет Reuters, в ночь на 8 декабря президент улетел из Сирии в неизвестном направлении. Самолет, на котором он мог лететь, пропал с радаров.
О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».