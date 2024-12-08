Кража царского масштаба

Из российского архива украден документ за подписью Петра I спустя чуть больше месяца после пропажи указа Петра II. Лот обнаружился на торгах аукционного дома International Autograph Auctions Europe S.L. в Испании. Предварительный эстимейт — €80-100 тыс. Оригинал указа хранился в Российском государственном военно-историческом архиве. Как сообщают «Известия», ссылаясь на источник в организации, вместо него обнаружился муляж. В архиве от комментариев отказались.

В конце октября стало известно, что из РГВИА тайно вывезли редкий указ Петра II. Спустя неделю его продали во Франции, а в середине ноября сотрудники архива отправили на проверку уже указ Петра I, и он оказался поддельным. При этом на аукционе лот появился 5 декабря. Это значит, что шансы вернуть ценность пока есть, но они невелики, отметил обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «В СССР и новой России из архивов и библиотек крали и, боюсь, что будут красть экспонаты, поскольку это довольно легко сделать. Бороться с этим практически невозможно. Конечно, есть видеокамеры, на которых в принципе можно видеть, как человек кладет книгу к себе в сумку, например, или вырывает из нее страницы. Но, во-первых, техника все-таки далеко не все фиксирует, и во-вторых, есть места, где ее не устанавливают, например, в туалете. Обыскивать всех при входе и выходе — не вариант.

Как бороться с этим на государственном уровне? Заявлять претензии к аукционным домам, которые выставляют такие лоты у себя.

Раньше, надо сказать, это действовало. Но, видимо, в последнее время в связи со странной мировой обстановкой к России перестали прислушиваться на всех уровнях. Раньше существовала абсолютно четкая система: заявляешь об инциденте в Art Loss Register — это организация, которая занимается украденными и пропавшими из частных и государственных собраний всех стран мира предметами, и она приостанавливает эту сделку, и почти всегда вещи возвращались.

Вместе с тем обычно для мировых художественных дилеров, да и аукционных домов, престиж все-таки важнее, чем прибыль и политика. Нужно раструбить на весь мир, что они, заведомо зная, что вещь украдена, неважно откуда — из Зимбабве или России, торгуют ею на аукционах. Надо просто срочно об этом заявлять. Проблема только в том, что все государственные органы очень зарегламентированы, и поэтому, если они будут долго составлять эти обращения, экспонат просто может уйти с молотка».

Украденный указ адресован начальнику Тайной канцелярии А.И. Ушакову; в нем император излагает план, как арестовать военачальников Апостола и Милорадовича, которых тот подозревал в пособничестве бунтовщикам в Малороссии. Письмо, как утверждается на сайте аукциона, иллюстрирует «раннее и историческое вмешательство России в украинские дела, повторенное почти ровно 300 лет спустя Владимиром Путиным, чьим героическим вдохновителем он часто провозглашал миру Петра Великого» Вероятно, именно этот контекст отразился на цене экспоната, считает кандидат исторических наук и эксперт аукциона «Гермес» Александр Баранов:

«Не забываем о том, что сейчас деньги стремительно обесцениваются и люди стремятся их вложить в какие-то материальные ценности. Хотя, с другой стороны, картина или какой-то указ менее ликвидны. Это не значит, что если вы купили за миллион какой-то документ, то потом продадите его по той же цене или у вас его купят дороже. Вместе с тем ценность таких бумаг зависит и от того, что именно в них содержится. Если это, например, простой указ о порядке налогообложения, то что с этого? Другое дело, если речь о значимом историческом событии. В данном случае Украина сейчас на слуху, и поэтому это более интересный лот с точки зрения истории».

Проданный в октябре на торгах французского аукционного дома Аguttes лот был одним из первых указов Петра II. В нем молодой император назначает на должность коменданта Санкт-Петербурга князя Г.А. Урусова. Как отмечено в описании к лоту, это «очень редкий» документ, так как внук Петра Великого правил всего три года и умер в 14 лет. Экспонат продан за более чем €3 тыс., почти в два раза выше изначальной оценки.

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Анжела Гаплевская