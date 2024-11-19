Петр II ушел безвозвратно

Французский аукционный дом Аguttes отказался отменять аукцион по продаже указа Петра II. Документ был украден из военно-исторического архива в Москве и оказался во Франции, где и ушел с молотка за €3 тыс. В дело вмешалось российское посольство, оно добивалось отмены сделки и возвращения подлинника XVIII века в архив. В аукционном доме провели расследование и не нашли «оснований для отмены продажи». «Дело закрыто»,— сообщили «РИА Новости» в Аguttes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aguttes Фото: Aguttes

Такая позиция удивляет, говорит адвокат фирмы «Левант и партнеры» Матвей Левант. Впрочем, по его словам, если продажа уже состоялась, ее так просто не отменить: «Я впервые с таким сталкиваюсь. Обычно аукционные дома и прочие культурные институции очень чутко реагируют на проблемные произведения искусства и снимают их с продажи. Я думаю, что вмешательство российского посольства во Франции сделало этот кейс политически ангажированным, и, к сожалению, собственность Российской Федерации уничижается таким образом.

Наш опыт перенаправления адвокатских запросов по спорным произведениям искусства был стопроцентным. Мы берем сейчас аукционы Техаса, французские аукционы, когда обозначали спорность произведений, по одному адвокатскому запросу моментально такие произведения всегда снимались. Но если торги уже состоялись, то аукционный дом не может их отменить. При этом если аукционный дом был предварительно уведомлен о спорном произведении, то можно предъявить иск. Если же аукционный дом действительно не знал об этом, то покупатель потом будет иметь достаточно много проблем с продажей и даже владением. Это уже засвеченное произведение, и любой эксперт, любой юрист, которому будет поручена даже вторичная продажа не на публичных торгах, он увидит в этом риск. Уважающий себя коллекционер никогда не вляпается в подобную аферу».

Не исключено, что аукцион действительно не мог отменить сделку, хотя он еще может раскрыть имя покупателя по запросу суда, отметила эксперт арт-рынка Ирина Степанова, она возглавляла российский Sotheby's до ликвидации местного офиса в этом году: «Наверное, в Аguttes в правилах проведения аукциона указано, что после оплаты вещь переходит в собственность покупателя, дальше аукционный дом больше не имеет отношения к этой вещи. Дальше уже, наверное, могут решать этот вопрос юристы.

Это большой вопрос: как теперь документ искать? По закону аукционы, как и банки, не раскрывают имена владельцев, продавцов, покупателей, это может произойти только по запросу суда или юристов. Если дело передано в суд, есть какое-то судебное разбирательство, тогда уже эти документы могут быть предоставлены. Для аукционного дома, конечно, важна репутация, и аукцион заботится о том, чтобы не появлялось негативной информации в прессе.

Но в данном случае, я думаю, это еще продиктовано нынешней ситуацией, тем фактом, что запрос пришел из России. Поэтому, может быть, этот аукционный дом сейчас не очень озабочен».

Сам указ Петра II мог быть украден из архива и пару десятилетий назад, его заменили муляжом. Но на это обратили внимание, только когда скан документа появился в каталоге французского аукциона.

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Иван Корякин