Петр II продался во Франции

На французском аукционе Aguttes был продан подлинник указа императора Петра II от 1727 года — важное свидетельство об эпохе дворцовых переворотов. Неделей ранее Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА) публично сообщил о краже документа, который неизвестные заменили муляжом. Историк, регулярно посещающий архив, признает, что отдельные листы «теоретически можно легко забрать» оттуда. Российское государство еще может оспорить продажу своего исторического наследия, говорит экс-директор подразделения аукционного дома Sotheby’s Михаил Каменский, но для этого властям и РГВИА необходимо действовать очень быстро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подлинник указа императора Петра II от 1727 года

Фото: Aguttes Подлинник указа императора Петра II от 1727 года

Фото: Aguttes

О продаже указа Петра II на аукционе Aguttes сообщил 30 октября Telegram-канал «Клуб генеаголиков» (специализируется на истории и архивистике). Это произошло спустя неделю после заявления замдиректора РГВИА Василисы Денисовой о краже документа из столичного архива. По словам госпожи Денисовой, указ императора Петра II в Военную коллегию «об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова» заменили муляжом; когда это было сделано — неизвестно. Рукопись «имеет большую историческую и культурную ценность», признала замдиректора РГВИА — по ее словам, 24 октября она обратилась в полицию.

Указ Петра II состоит из одного листа ин-кварто (24 х 30 см). Текст краток: «Нашей Военной коллегии. Указали мы санкт-петербургскому коменданту Фаменцыну от комендантства отказать, а комендантское дело отправлять до указу нашего князю Григорью Урусову. Дан в нашем Верховном тайном совете сентября 9-го 1727 г. Петр». Несмотря на лаконичность, это важное свидетельство о громком событии эпохи дворцовых переворотов XVIII века — свержении Александра Меншикова, который после смерти императрицы Екатерины I в мае 1727 года фактически правил государством от лица нового монарха, 11-летнего Петра II (внука Петра I и сына царевича Алексея). Придворная верхушка, недовольная всесилием Меншикова, настроила против него юного императора. 9 сентября 1727 года Верховный тайный совет, собравшись в присутствии Петра II, лишил временщика званий и наград, приговорив к ссылке. Генерал-майору Егору Фаминцыну, обер-коменданту Петербурга, Александр Меншиков покровительствовал, а потому на том же заседании его уволили (Фаминцын распоряжался Петропавловской крепостью и гарнизоном; ему были также подчинены коменданты крепостей Кронштадт и Шлиссельбург). Указ относился к военному ведомству, поэтому оказался в РГВИА — в отличие от основного массива документов по делу Меншикова, которые хранятся в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА).

Автор «Клуба генеаголиков» Татьяна Максимова заявила, что ее удивляет «молчание» представителей Росархива (ему подведомствен РГВИА). Также она удивлена, что Aguttes не снял лот с продаж после публикаций о краже. Василиса Денисова сказала “Ъ”, что не уполномочена комментировать дело о пропаже и продаже указа Петра II. В секретариате РГВИА также отказались от комментариев. В Росархиве сообщили, что у них нет пресс-секретаря и комментариев они предоставить не могут.

Историк, регулярно посещающий РГВИА и попросивший не называть его имя, рассказал, что в учреждении, как и прочих архивах, вход осуществляется по паспорту, однако система постоянных пропусков отсутствует. Документы хранятся в делах-папках «иногда по тысяче листов», говорит собеседник “Ъ”, листы при этом пронумерованы карандашом. «В читальный зал нельзя брать сумки, но отдельную бумагу из дела теоретически можно легко забрать, сложив в папку, тетрадь или чехол от ноутбука, которые разрешается проносить с собой. Когда же дело сдается, никто его содержание при посетителе не проверяет, поскольку контролировать каждое такое дело кажется просто невозможным»,— утверждает собеседник “Ъ”. При этом архивные читальные залы, как правило, оборудованы камерами наблюдения, однако на вопрос об их точном наличии в РГВИА собеседник ответить не смог.

Искусствовед, журналист издания The Art Newspaper Russia Софья Багдасарова называет указ Петра II редкой рукописью, не исключая, что документ мог быть украден «и десять, и двадцать лет назад».

В том же ключе рассуждает и близкий к РГВИА источник “Ъ”, допуская, что документ могли похитить «и 50 лет назад». «И указ вполне мог быть впервые продан еще тогда — причем покупатель в то время мог и не знать о его незаконном происхождении»,— предполагает госпожа Багдасарова.

Указ Петра II был продан французским аукционным домом Aguttes, основанным в 1974 году. В 49-страничном каталоге дома документ упоминался под номером 142 как «очень редкий военный указ царя» с эстимейтом (приблизительной оценкой стоимости) в €1–1,2 тыс. Продан он был в два раза дороже — за €3,1 тыс. Как выяснил “Ъ”, с каталогом можно было ознакомиться еще 10 октября — то есть до заявления госпожи Денисовой о краже. Историк коллекционирования Михаил Каменский (в 2007–2016 годах был директором российского подразделения аукционного дома Sotheby’s) предполагает, что в архиве узнали о краже указа как раз из каталога Aguttes, после чего и обратились в полицию.

По словам господина Каменского, крупные аукционы уровня Sotheby's, Christie’s, Philips или Bonhams проверяют лоты — например, книжные департаменты домов «обязаны как минимум пролистать книги на предмет наличия штампов или номеров, чтобы убедиться, что это "чистая" вещь». «Проверкой на предмет хищений и нахождения лотов в списках Интерпола в таких домах занимаются целые отделы»,— разъясняет он. Дом Aguttes эксперт называет «крепким середнячком», но добавляет, что проверяют в основном лоты с эстимейтом от €20–30 тыс., а для «таких недорогих», как указ Петра II, это сделать проблематично: «В день покупают сотни таких документов, а за год — десятки тысяч. Даже от самого солидного дома нельзя ожидать проверки каждой ручки, чернильницы или письма, это технически невозможно». “Ъ” обратился в Aguttes, но пока не получил ответа.

«Возможно, человек, который выставил указ на аукцион, сам не знал о краже,— говорит госпожа Багдасарова.— Но серьезный аукционный дом снял бы такой лот после первых же публикаций о воровстве из архива».

Однако господин Каменский указывает, что путь от заявления о краже культурной ценности до ее попадания в списки Интерпола занимает немало времени: «Должно быть открыто уголовное дело, вынесено заключение о возможности контрабандного вывоза из страны — и лишь после этого обычно обращаются в Интерпол. Это длительный бюрократический процесс». При этом Михаил Каменский полагает, что указ Петра II был похищен из РГВИА не один, а вместе с другими документами. Эксперт напоминает про задержание в апреле в ЕС группы граждан, похищавших из библиотек редкие издания русских писателей, которые они заменяли муляжами (см. справку).

Громкие хищения и продажи архивных ценностей История вопроса В 1995 году сотрудники Российского государственного исторического архива (РГИА) обнаружили пропажу 10 тыс. старинных документов, в том числе большинства указов, подписанных российскими императорами с 1793 по 1917 год. Розыск был объявлен через Интерпол. В том же году в России и Германии были задержаны коллекционер Владимир Файнберг, его сообщник и бывший милиционер-охранник РГИА, который пускал похитителей в архив по ночам. Группа успела переправить за границу сотни документов аукционной стоимостью около $24 млн. После арестов удалось вернуть две трети похищенного на сумму около $18 млн. Часть документов была обнаружена в Америке в ходе расследований Министерства внутренней безопасности США в 2006–2012 годах. В 2016 году 28 особо ценных документов были возвращены в Россию. В 2007 году Россвязьохранкультура обратилась к аукционному дому Christie`s с просьбой снять с торгов 41 документ. Российская сторона настаивала на том, что бумаги, среди которых значились приказы по Киевскому военному округу 1940 года за подписью генерала Жукова (оценены в £5 тыс.), а также датированное 1944 годом распоряжение о командировке за подписью Иосифа Сталина (£3 тыс.), были украдены из Российского государственного военного архива в Москве. В 2020 году на аукционе RR в США появился документ 1721 года с автографом Петра I, который должен был находиться в Российском Государственном военно-историческом архиве, но, как выяснилось, был заменен копией и украден. Бумага ушла с молотка почти за $20 тыс., однако позже сделка по лоту была отменена по запросу Минкульта РФ. В 2024 году Европол задержал девять граждан Грузии по делу о краже более 170 редких книг из библиотек по всей Европе. Злоумышленники заменяли на подделки оригиналы редких книг преимущественно русских писателей — например, первые издания Александра Пушкина. Некоторые из книг, по заявлениям специалистов, были проданы через аукционные дома в Москве и Санкт-Петербурге. Общий ущерб оценивался в €2,5 млн.

Продажу указа Петра II еще можно оспорить, подчеркивает господин Каменский: для этого РГВИА должен «любыми способами» обратиться в Aguttes, а российское государство — в Интерпол. Этот орган, в свою очередь, сможет подключить французскую полицию и оповестить аукционный дом. «Если сейчас по официальным или неофициальным каналам Aguttes будут извещены — по идее, они должны задержать работу до выяснения всех обстоятельств»,— предполагает эксперт.

Александр Воронов, Сергей Ходнев, Александр Черных, Алексей Тарханов