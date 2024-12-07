Власти России расширили список стран, которым доступна электронная виза

Правительство России расширило перечень государств, граждане которых могут въезжать в РФ по единой электронной визе. Также из списка исключили Сербию и Андорру, следует из опубликованного распоряжения.

В обновленный перечень вошли: Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа — Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Эстватини. Исключение Сербии и Андорры связано с заключением соглашения о взаимном безвизовом режиме. На данный момент в перечень входят 64 государства.

Выдача электронных виз началась с 1 августа 2023 года. Для ее получения не требуется брони в отеле, приглашений в страну и других документов, подтверждающих цель путешествия. В октябре «Ъ» сообщал, что введение электронных виз поспособствовало увеличению спроса иностранцев на поездки в России вдвое по итогам сентября.

О том, граждане каких стран приезжают в РФ,— в материале «Ъ FM» «В Россию погостить и поработать».