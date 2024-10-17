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Коммерсантъ FM
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Интуристы разъехались по отелям

Спрос граждан других стран на поездки в Россию вырос

Введение электронных виз и ослабление курса рубля способствовали увеличению спроса иностранцев на поездки в Россию вдвое год к году по итогам сентября 2024 года. Правда, поток интуристов пока в семь раз меньше, чем было до пандемии и геополитического кризиса, однако даже текущий рост их прибытий может поддержать дальнейшее развитие гостиничного рынка. Зарубежные гости тратят на размещение в российских отелях почти на 20% больше российских граждан.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

О том, что в сентябре этого года вдвое год к году выросло число бронирований отелей в России интуристами, подсчитали в сервисе «Островок». Динамика оказалось существеннее показателей июня—августа: тогда спрос вырос в полтора раза. В «Интуристе» отмечают, что в июне—сентябре количество зарубежных туристов в РФ выросло в 2,5 раза год к году.

Согласно Росстату, в январе—августе в российских средствах размещения останавливались 1,6 млн иностранцев, что на 40,6% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин говорит, что поток организованных туристов из-за рубежа в Россию за январь—сентябрь составил 700 тыс. человек, что вдвое больше год к году.

В «Островке» отмечают, что основную долю зарубежных гостиничных бронирований в России сейчас формируют туристы из стран Азии — 41%, это путешественники из Китая, Индии и Малайзии. Туристы из стран Ближнего Востока в 2024 году совершили 31% бронирований, постсоветского пространства — 12%, Европы — 11%, Африки, Латинской Америки и США — 5%. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин отмечает растущую в этом году активность туристов из Грузии и Турции.

Управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова считает основным фактором роста зарубежного турпотока в Россию внедрение с 1 августа 2023 года электронных виз для граждан 55 стран. «Оформление такой визы занимает несколько дней»,— говорит она. Непосредственно в сентябре стимулом для иностранцев могло стать очередное ослабление курса рубля и, соответственно, снижение стоимости поездок, добавляет Дмитрий Горин. Доллар за месяц подорожал относительно рубля на 6,7%, евро — на 4,7%.

Несмотря на общий позитивный тренд, число посетивших Россию интуристов в январе—сентябре текущего года в семь раз ниже значения 2019 года, замечает господин Горин.

Он напоминает, что в «лучшие годы», то есть до пандемии и геополитического кризиса, страну посещало до 5 млн гостей ежегодно. Сейчас с учетом общемирового бума выездного туризма показатель для РФ, по его мнению, мог быть выше. Но ограничителями выступают внешние факторы.

В числе последних господин Горин приводит нестабильный геополитический фон, в том числе новый виток конфликта на Ближнем Востоке, ограниченное авиасообщение и ограниченную работу зарубежных банковских карт в РФ. Путешественники, по словам эксперта, приезжают в основном с наличными. С учетом возможностей их ограниченного ввоза это не всегда удобно.

Средняя стоимость размещения в пятизвездных отелях в России по итогам лета 2024 года подорожала на 20%

Интуристы пока формируют относительно небольшую долю от общего объема гостей российских отелей: в этом году она составляет 6,1%, следует из данных Travelline. Но такие гости отельерами традиционно рассматриваются как более доходные. Средняя стоимость забронированной иностранцами ночи в России в этом году составила 6,8 тыс. руб., следует из данных «Островка». Показатель увеличился на 26% году к году и превысил средние траты россиян на 19%.

Самые дорогие бронирования, по данным «Островка», приходятся на туристов из Саудовской Аравии: за ночь в российских отелях они платят в среднем 15,3 тыс. руб. На втором месте граждане ОАЭ — 13,5 тыс. руб. за ночь. Траты гостей из Индии составляют в среднем 4,3 тыс. руб. за ночь, Японии — 4,9 тыс. руб. География поездок иностранцев по России ограничена. В OneTwoTrip констатируют, что 31,1% интуристов посещают Москву, 17,2% — Санкт-Петербург. Доли других городов существенно меньше: Калининграда — 2,3%, Казани — 2,1%, Сочи и Владивостока — по 1,5%.

Александра Мерцалова

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