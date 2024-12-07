Кредитование закрывает год на минимуме

В ноябре банки выдали россиянам кредитов на сумму 626,3 млрд руб. Это на 28% меньше, чем в предыдущем месяце, и в два раза меньше, чем год назад. При этом по итогам ноября все сегменты кредитования показали минимальные значения с 2022–2023 годов. Это связано с действиями Банка России по охлаждению потребительского кредитования, а также высокими ставками, стимулирующими сберегательное поведение. В следующем году на фоне сокращения выдачи снизятся темпы роста розничного портфеля, что негативно отразится на прибыли банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По итогам ноября банки выдали физлицам кредитов на общую сумму 626,3 млрд руб. Это на 28,4% меньше, чем в октябре, и на 55,6% меньше, чем в ноябре прошлого года. По итогам 11 месяцев банки выдали кредитов на 12,6 трлн руб., что на 17,5% ниже, чем за аналогичный период 2023 года, следует из материалов Frank RG. По итогам ноября все сегменты кредитования показали значительное снижение как в денежном, так и в количественном выражении.

Из трех основных сегментов наибольшее снижение за месяц показало автокредитование — на 31%, до 115,5 млрд руб. Однако за счет рекордных выдач в первые три квартала общий объем за 11 месяцев 2024 года достиг 2,17 трлн руб., превысив прошлогодний показатель более чем в 1,5 раза. Вместе с тем за отчетный месяц объем выдачи кредитов наличными сократился на 29%, до 225,9 млрд руб. В предыдущие семь лет ниже показатели были только в апреле 2020 года (начало эпидемии коронавируса и повсеместная изоляция) и весной 2024 года (кризис на фоне начала военной операции на Украине). Более того, за 11 месяцев 2024 года объем выдачи составил 5,554 трлн руб., что на 14% ниже прошлогоднего результата.

Сказывается как ужесточение денежно-кредитной политики (ключевая ставка находится на рекордном уровне 21%), так и непосредственные меры по охлаждению ключевых сегментов розницы, в том числе повышение МПЛ. Уровень одобрения заявок на кредиты в банках в настоящее время находится на уровне 40% (см. “Ъ” от 27 ноября). «В декабре можно ожидать лишь незначительного увеличения объема выдачи в сравнении с ноябрем, поскольку в декабре традиционно повышается потребительский спрос. Однако в сравнении с декабрем 2023 года падение выдачи будет значительным»,— говорит директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Так, на четвертый квартал 2024 года на долю заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% должно приходиться не более 3% выдач (в третьем квартале было не более 5%), на долю заемщиков с ПДН 50–80% — 15% (в третьем квартале — 20%). Причем если ранее эти ограничения распространялись только на необеспеченные потребительские кредиты, то теперь Банк России получил законодательные полномочия для внедрения таких ограничений в сегментах ипотеки и автокредитования (см. “Ъ” от 17 октября).

Сократилась и выдача ипотечных кредитов — на 27% по сравнению с октябрем, до 259,7 млрд руб. Однако в этом сегменте столь существенное снижение эксперты связывают с выборкой лимитов по льготной программе семейной ипотеки (см. “Ъ” от 3 декабря). Появление новых лимитов может поддержать спрос, признает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Однако «эффект будет краткосрочным, так как при высокой ключевой ставке и сохраняющемся высоком спросе на семейную ипотеку вновь выделенные на субсидирование средства с высокой долей вероятности быстро закончатся»,— считает руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Кроме того, высокие ставки по вкладам (на финансовых маркетплейсах достигают 30% годовых) при стагнации цен рынка недвижимости скорее подталкивают население к накоплению средств, отмечает Валерий Пивень.

Причем тенденция — к сокращению темпов роста портфеля розничных кредитов, что будет связано с сокращением объемов кредитования. По оценке ЦБ, представленной в последнем обзоре «О развитии банковского сектора», в этом году в целом портфель потребительских кредитов может вырасти на 15–18% против ранее ожидавшихся 12–17%. Однако в 2025 году темпы роста составят всего 4–9%. По прогнозу Сбербанка, который был обнародован 6 декабря на Дне инвестора, в 2025 году рост розничного портфеля составит менее 5%. «Исправить ситуацию могло бы помочь снижение ключевой ставки, но, скорее всего, ранее середины 2025 года это не произойдет»,— полагает Инна Солдатенкова. Не ранее второй половины следующего года смягчения ДКП ожидает и глава Сбербанка Герман Греф.

Ужесточаются и риск-политики самих банков, которым они следуют в зависимости от запаса по капиталу, потребностей в росте маржи и доли процентных доходов, добавляет директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова. «Рост депозитных ставок при снижении объема розничного кредитования окажет влияние на снижение маржи банков, работающих с розницей, и при прочих равных окажет отрицательное влияние на прибыль»,— заключает она. По оценке ЦБ, чистая прибыль банковского сектора в 2025 году составит 2,7–3,2 трлн руб., тогда как по итогам уходящего года — 3,5–3,8 трлн руб. «Прибыль сектора в следующем году может оказаться ниже уровней 2023–2024 годов под влиянием роста кредитных рисков и снижения маржи»,— отмечает регулятор. В частности, маржа в 2024 году составит 4,2–4,6%, а 2025 году снизится до 4–4,4%.

Полина Трифонова