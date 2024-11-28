Карточные заемщики остались при своих
Банки больше не увеличивают лимиты по выданным кредиткам
Банки перестали корректировать лимиты по ранее выданным кредитным картам. Это следствие ужесточившегося регулирования ЦБ для сегмента, роста ставок и снижения интереса самих россиян к продукту. Выдачи кредитных карт снижаются быстрыми темпами уже два месяца подряд, и рынок ожидает дальнейшего падения в декабре.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В октябре 2024 года банки почти полностью прекратили корректировать лимиты по выданным кредитным картам, следует из материалов Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился “Ъ”. Так, из 47,1 млн держателей кредитных карт лишь 2,7% получили увеличение лимита от банка-кредитора и 0,8% — уменьшение. Для сравнения, с апреля по сентябрь доля тех, кому банки увеличили лимиты по кредиткам, держалась на уровне 25%. Со снижением лимитов в этот период в среднем сталкивались 2,5–3% держателей кредитных карт, следует из данных ОКБ. В декабре тренд может переломиться в сторону значительного снижения лимитов по кредитным картам, уверен гендиректор ОКБ Михаил Алексин.
Помимо этого, банки перестают использовать и другие инструменты, нацеленные на повышение привлекательности этого инструмента. В частности, значительно сократились беспроцентные периоды по продукту. Еще летом можно было получить кредитную карту с грейс-периодом сроком на один год. Однако в настоящее время в основной массе предложений беспроцентный период — 55–60 дней.
Ранее банкиры и эксперты неоднократно подчеркивали, что именно гибкость в управлении одобряемыми лимитами позволяла кредиторам наращивать выдачи кредитных карт, несмотря на рост ставок и ужесточение регулирования розничного кредитования (см. “Ъ” от 24 мая). Однако начиная с третьего квартала 2024 года регулятор запретил банкам выдавать кредиты с лимитом кредитования или повышать по ним лимиты, если показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика превышает 80%. Также таким заемщикам стали недоступны ссуды на срок более пяти лет. Доля заемщиков с ПДН от 50% до 80% по таким ссудам не должна превышать 5% (см. “Ъ” от 25 мая). Кроме того, в сентябре регулятор рекомендовал банкам при расчете полной стоимости кредита (ПСК) не учитывать беспроцентный период, а для расчета долговой нагрузки — весь одобренный лимит, а не объем его утилизации. Помимо этого, банки теперь обязаны формировать резервы на одобренный лимит в полном объеме, что затрудняет управление лимитами по продукту.
На фоне всех этих ограничений ожидаемо снижается и интерес россиян к кредитным картам. По данным ОКБ, в октябре банки выдали 1,67 млн карт, что является минимальным результатом с мая 2022 года. Причем более трети выданных кредитных карт остаются неактивными (см. “Ъ” от 31 октября). По данным «Банки.ру», к октябрю 2024 года спрос сократился примерно на 25% по отношению к началу года. И хотя ЦБ с 1 января 2025 года отменил ограничения по ПСК для этого сегмента, по оценкам участников рынка, другие ограничения не позволяют воспользоваться этой мерой.
В этих условиях банкам становится труднее сохранить маржинальность, признает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. В связи с этим банки модифицируют свои продукты, отмечает директор направления развития банковских карт «Банки.ру» Антон Сергунов. Так, например, популярность приобретает встроенная возможность получения беспроцентной рассрочки — уже совершенный платеж по кредитной карте предлагается разбить на четыре равные части.
Однако особенности новых услуг должны доводиться до заемщиков своевременно и доступно. Как отмечает руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева, предложения рассрочки по покупкам, совершенным по кредитным картам, нельзя назвать мисселингом или миссинформингом. В данном случае банки формально не нарушают правил и сообщают клиентам на сайтах и в приложениях, у каких партнеров рассрочка возможна. «Но дополнительное стимулирование потребительской активности с помощью таких инструментов может привести к просрочкам по кредитке и негативно отразиться на кредитной истории и финансовом положении клиента»,— предупреждает она.