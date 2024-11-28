Карточные заемщики остались при своих

Банки перестали корректировать лимиты по ранее выданным кредитным картам. Это следствие ужесточившегося регулирования ЦБ для сегмента, роста ставок и снижения интереса самих россиян к продукту. Выдачи кредитных карт снижаются быстрыми темпами уже два месяца подряд, и рынок ожидает дальнейшего падения в декабре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В октябре 2024 года банки почти полностью прекратили корректировать лимиты по выданным кредитным картам, следует из материалов Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился “Ъ”. Так, из 47,1 млн держателей кредитных карт лишь 2,7% получили увеличение лимита от банка-кредитора и 0,8% — уменьшение. Для сравнения, с апреля по сентябрь доля тех, кому банки увеличили лимиты по кредиткам, держалась на уровне 25%. Со снижением лимитов в этот период в среднем сталкивались 2,5–3% держателей кредитных карт, следует из данных ОКБ. В декабре тренд может переломиться в сторону значительного снижения лимитов по кредитным картам, уверен гендиректор ОКБ Михаил Алексин.

Помимо этого, банки перестают использовать и другие инструменты, нацеленные на повышение привлекательности этого инструмента. В частности, значительно сократились беспроцентные периоды по продукту. Еще летом можно было получить кредитную карту с грейс-периодом сроком на один год. Однако в настоящее время в основной массе предложений беспроцентный период — 55–60 дней.

Ранее банкиры и эксперты неоднократно подчеркивали, что именно гибкость в управлении одобряемыми лимитами позволяла кредиторам наращивать выдачи кредитных карт, несмотря на рост ставок и ужесточение регулирования розничного кредитования (см. “Ъ” от 24 мая). Однако начиная с третьего квартала 2024 года регулятор запретил банкам выдавать кредиты с лимитом кредитования или повышать по ним лимиты, если показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика превышает 80%. Также таким заемщикам стали недоступны ссуды на срок более пяти лет. Доля заемщиков с ПДН от 50% до 80% по таким ссудам не должна превышать 5% (см. “Ъ” от 25 мая). Кроме того, в сентябре регулятор рекомендовал банкам при расчете полной стоимости кредита (ПСК) не учитывать беспроцентный период, а для расчета долговой нагрузки — весь одобренный лимит, а не объем его утилизации. Помимо этого, банки теперь обязаны формировать резервы на одобренный лимит в полном объеме, что затрудняет управление лимитами по продукту.

На фоне всех этих ограничений ожидаемо снижается и интерес россиян к кредитным картам. По данным ОКБ, в октябре банки выдали 1,67 млн карт, что является минимальным результатом с мая 2022 года. Причем более трети выданных кредитных карт остаются неактивными (см. “Ъ” от 31 октября). По данным «Банки.ру», к октябрю 2024 года спрос сократился примерно на 25% по отношению к началу года. И хотя ЦБ с 1 января 2025 года отменил ограничения по ПСК для этого сегмента, по оценкам участников рынка, другие ограничения не позволяют воспользоваться этой мерой.

В этих условиях банкам становится труднее сохранить маржинальность, признает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. В связи с этим банки модифицируют свои продукты, отмечает директор направления развития банковских карт «Банки.ру» Антон Сергунов. Так, например, популярность приобретает встроенная возможность получения беспроцентной рассрочки — уже совершенный платеж по кредитной карте предлагается разбить на четыре равные части.

Однако особенности новых услуг должны доводиться до заемщиков своевременно и доступно. Как отмечает руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева, предложения рассрочки по покупкам, совершенным по кредитным картам, нельзя назвать мисселингом или миссинформингом. В данном случае банки формально не нарушают правил и сообщают клиентам на сайтах и в приложениях, у каких партнеров рассрочка возможна. «Но дополнительное стимулирование потребительской активности с помощью таких инструментов может привести к просрочкам по кредитке и негативно отразиться на кредитной истории и финансовом положении клиента»,— предупреждает она.

Полина Трифонова