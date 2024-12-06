ЦБ: страховые премии за третий квартал превысили 1,1 трлн рублей

В третьем квартале 2024 года сборы страховщиков показали рост в два раза относительно аналогичного периода прошлого года и составили 1,1 трлн руб., следует из статистики ЦБ (.pdf).

Ключевыми драйверами роста выступили накопительное страхование жизни (НСЖ) и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Так, в третьем квартале 2024 года совокупные сборы в сегменте некредитного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) увеличились более чем в 4,5 раза год к году и 2,5 раза квартал к кварталу, достигнув 651,6 млрд руб.— максимального значения за всю историю наблюдений. При этом темпы роста НСЖ были выше, чем у ИСЖ.

Таким образом доля накопительного страхования жизни в совокупных сборах по некредитному страхованию в третьем квартале выросла на 15 п.п. до 74%. Остальные сегменты в совокупности выросли на 7,3%.

По итогам 2024 года страховой рынок может показать рост на 5–10%, следует из опроса страховых компаний, проведенного «Эксперт РА». Наибольший рост участники рынка ожидают в страховании жизни — свыше 30%. Кроме того, по итогам этого года эксперты ожидают рекордной за весь период наблюдений чистой прибыли страховщиков — 340 млрд руб.

Юлия Пославская