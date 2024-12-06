Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Велихова

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким академика Евгения Велихова. Ученый-физик, который исследовал термоядерный синтез, умер 5 декабря в возрасте 89 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Велихов и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Евгений Велихов и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Кончина Евгения Павловича Велихова — большая, невосполнимая утрата для отечественной науки, для всей страны… Задачи, которые он решал, в полной мере соответствовали колоссальному масштабу его личности»,— говорится в телеграмме Владимира Путина, которая опубликована на сайте Кремля.

Евгений Велихов с 1973 года возглавлял исследования по управляемому синтезу. Он также стал основателем кафедры плазменной энергетики МФТИ с базой в филиале Курчатовского института. С 2010 по 2012 год господин Велихов занимал должность председателя Совета ITER. В 2012 году Евгений Велихов был доверенным лицом Владимира Путина как кандидата в президенты РФ.

Подробнее о научной деятельности академика Велихова читайте в материале «Ъ».