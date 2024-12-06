Биография академика Евгения Велихова

5 декабря в возрасте 89 лет умер ученый-физик, специалист в области термоядерного синтеза, академик Евгений Велихов. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Академик Евгений Велихов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Академик Евгений Велихов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Велихов Евгений Павлович родился 2 февраля 1935 года в Москве. В 1958 году окончил МГУ по специальности «теоретическая физика», в 1961 году там же окончил аспирантуру. Через три года за теоретические работы в области физики низкотемпературной плазмы получил ученую степень доктора физико-математических наук. В 1968 году был избран членом-корреспондентом, в 1974 году — академиком Академии наук СССР.

В 1961 году начал работать младшим научным сотрудником в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова (ИАЭ). Через год возглавил сектор 62 ИАЭ в Троицке. До 1978 года там же руководил отделом плазменной энергетики, который в 1971 году был преобразован в филиал института — ФИАЭ (ныне Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований). В 1989 году возглавил ИАЭ.

В 1992 году после преобразования ИАЭ в научный центр «Курчатовский институт» был назначен его президентом. С 2015 года занимал пост почетного президента института.

В 1973–1988 годах был заведующим кафедрой атомной физики, физики плазмы и микроэлектроники физфака МГУ. В 1972 году основал на факультете аэрофизики и космических исследований МФТИ кафедру плазменной энергетики.

С 1973 года возглавлял советскую программу разработки управляемых термоядерных реакторов. В 1977 году выступил инициатором международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER (ИТЭР). В 2006 году стал членом международного совета ITER от РФ, в 2010–2012 годах был председателем совета.

В 1978–1996 годах был вице-президентом АН СССР, затем РАН. В 1983 году стал инициатором создания Отделения информационных технологий и вычислительных систем (ныне Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН).

В 1983–1988 годах был председателем Комитета советских ученых в защиту мира, против ядерной войны. В 1986 году был в числе руководителей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Инициатор создания в 1991 году и председатель совета директоров компании «Росшельф», занимающейся разведкой и добычей углеводородов на Арктическом шельфе России.

В 2006–2014 годах был секретарем Общественной палаты РФ, с 2014 года являлся ее почетным секретарем. Был членом Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Автор и соавтор более 200 монографий, статей и научных отчетов. Лауреат множества премий, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Был почетным профессором американских университетов Нотр-Дам, Тафт, Дрексель, а также Лондонского университета.