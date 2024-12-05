Умер академик Евгений Велихов

Ученый-физик, специалист в области термоядерного синтеза, академик Евгений Велихов умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в научных кругах. В пресс-службе Российской академии наук (РАН) подтвердили эту информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Велихов (справа) и Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в 2022 году

Фото: Пресс-служба Президента РФ Евгений Велихов (справа) и Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в 2022 году

Фото: Пресс-служба Президента РФ

Евгений Велихов, родившийся 2 февраля 1935 года в Москве, в 1958-м окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «теоретическая физика». Основные научные интересы ученого включали физику плазмы, управляемый термоядерный синтез и импульсные магнитогидродинамические генераторы.

С 1973 года Евгений Велихов возглавлял исследования по управляемому термоядерному синтезу, а за год до этого основал в МФТИ на факультете аэрофизики и космических исследований кафедру плазменной энергетики с базой в филиале Курчатовского института. В 1977 году он стал инициатором международного проекта ITER, направленного на освоение термоядерной энергии. С 2010 по 2012 год Велихов занимал должность председателя Совета ITER.

С 1961 года Евгений Велихов работал в Институте атомной энергии имени Курчатова (ныне — Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»), где впоследствии был директором, президентом и почетным президентом. С 1978 по 1991 год занимал должность вице-президента Академии наук СССР, а после на протяжении пяти лет был вице-президентом уже Российской академии наук. В 1986 году ученый принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Евгений Велихов был удостоен множества наград, включая звание Героя Труда (2020) и Героя Социалистического труда (1985). Он также был лауреатом Государственной премии СССР (1977), Ленинской премии (1984), Государственной премии Российской Федерации (2002), а также обладателем международных наград, таких как премия Сцилларда Американского физического общества и премия «Глобальная энергия» (2006).