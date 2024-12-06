Песков: ситуация в Курской области близка к развязке

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал смену губернатора Курской области. По его словам, сейчас обстановка в регионе «кризисная», но ситуация «уже близка к развязке». Именно поэтому, как считает господин Песков, в Курской области востребован кризисный менеджмент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ситуация близка к развязке. Время нам покажет насколько. Эта развязка будет обязательно. Ситуация будет нормализована. Задачи надо решать уже сегодня»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Вчера, 5 декабря, по указу президента и. о. губернатора Курской области был назначен Александр Хинштейн. На этом посту он сменил Алексея Смирнова, который досрочно подал в отставку в связи с переходом на другую работу.

«Чрезвычайно востребовано кризисное управление в регионе. Вот этим и будет заниматься Хинштейн... Регион в кризисной ситуации, поэтому нужен такой кризисный менеджер. И вот, по мнению президента, Хинштейн может лучше справиться с этой ролью»,— добавил господин Песков.

С 6 августа в Курской области идут бои с ВСУ. В регионе действуют режимы ЧС и КТО. По словам сенатора от области Алексея Кондратьева, с начала вторжения были эвакуированы 160 тыс. человек. 1 декабря он сообщил, что около 50 тыс. из них уже вернулись в свои дома.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Курские беженцы добрались до губернатора».