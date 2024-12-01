Сенатор: больше 50 тыс. перемещенных лиц в Курской области вернулись домой

В Курской области во время вторжения украинской армии переместили 160 тыс. человек, рассказал сенатор от региона Алексей Кондратьев. По его словам, 50 тыс. человек уже вернулись в свои дома.

«Сначала были перемещены порядка 160 тыс. человек <...>. К сегодняшнему дню вернулись более 50 тыс. человек в места проживания, которые или были освобождены, или находятся на примыкающей территории в безопасном удалении»,— сказал господин Кондратьев «РИА Новости».

Часть жителей Курской области выехала в другие регионы, в основном в центральное Черноземье и Поволжье. Оставшиеся в области перемещенные лица находятся у родственников, на съемном жилье и пунктах временного размещения. Тем, кто снимает жилье, компенсируют 20 тыс. руб., многодетным семьям — 40 тыс. руб. Предприятия должны продолжать выплачивать перемещенным 2/3 зарплаты, но они также могут устроиться на новое место работы.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее рассказывала, что при наступлении украинской армии было эвакуировано 112,3 тыс. человек. Около 40 тыс. жителей отказались от эвакуации или уже вернулись домой.

О том, как живут эвакуированные жители курского приграничья и кто им помогает,— в материале «Ъ» «Домой хочется».