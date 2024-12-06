«Сбер» оценил сокращение «матрасно-подушечных» денег россиян за полгода на 20%

По оценкам Сбербанка, за последние полгода «матрасно-подушечные» деньги россиян сократились на 20%. Эти данные огласил на Дне инвестора глава банка Герман Греф. По его словам, сейчас «между подушкой и депозитом разница 29%».

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«Мы видим исторически самые низкие запасы матрасных денег, люди вытаскивают деньги из подушек и матрасов, все несут на депозиты, что не может не радовать. Потому что это, конечно, позволит экономике активнее использовать ресурсы и людям зарабатывать»,— сказал господин Греф (цитата по ТАСС).

В ВТБ на этой неделе сообщали, что доля наличных сбережений у россиян сократилась до минимума за шесть лет — примерно 15%. Она составляет около 15,9 трлн в рублях, а в иностранной валюте — примерно $94 млрд.

О том, к чему ведет увеличение средств населения на депозитах,— в материале «Ъ» «Вклады населения следят за инфляцией».