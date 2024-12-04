ВТБ: доля наличных сбережений у россиян сократилась до минимума за шесть лет

Заместитель президента — председателя правления ВТБ (MOEX: VTBR) Георгий Горшков сообщил, что доля сбережений в наличных у россиян достигла исторического минимума и составляет около 15,9 трлн в рублях, а в иностранной валюте — примерно $94 млрд. Эти данные были представлены на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

«По нашей оценке, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет порядка 15%, то есть примерно 15,9 трлн руб. Это исторический минимум за последние шесть лет, и до конца года он может снизиться еще на пару процентных пунктов»,— отметил господин Горшков. По прогнозу ВТБ на основе данных ЦБ, порядка 350 млрд наличных рублей «перетечет» на счета банков в этом году.

Основным факторов, способствующим желанию россиян избавиться от наличной валюты, в банке назвали повышение ставок по рублевым вкладам. ВТБ прогнозирует, что рынок розничных пассивов в России за 2024 год увеличится на 26%, достигнув 56,4 трлн руб.

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