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Коммерсантъ FM
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Вклады населения следят за инфляцией

Мониторинг домохозяйств

Центр экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ) опубликовал опровержение распространенного мнения, что накопление средств населения на депозитах может привести к «второй волне инфляции при их быстром перетоке на потребительский рынок», и опасений введения ограничений на вывод средств с депозитов. Например, авторы октябрьского обзора потребительского сектора Альфа-банка замечали, что при повышении ключевой ставки сильно изменились предпочтения вкладчиков: в августе—сентябре был переток средств с текущих счетов на срочные вклады для использования повышенной доходности. «Это может объясняться ожиданиями, что цикл повышения ставки подходит к концу. Однако после повышения ставки на заседании 25 октября до 21% переток средств на короткие депозиты, скорее всего, возобновится»,— полагали аналитики банка, допуская «возможность их быстрой трансформации в рост потребительских расходов в случае ухудшения инфляционных ожиданий».

В ЦЭП ГПБ считают переток средств на текущие депозиты и введение ограничений маловероятными. Первая причина — накопление депозитов шло равномерно на протяжении 2024 года — даты открытия и закрытия, как и объем средств, распределены во времени, а не одномоментны. Вторая — то, что сокращение депозитов будет растянуто после снижения ключевой ставки, так как их срочность растет: в начале 2024 года были популярны депозиты на 6–12 месяцев, в последние месяцы — больше года (см. график). Третья причина — то, что ограничение вывода средств с депозитов проинфляционно: оно «обнулит доверие к депозитам как форме сбережения». «При вводе ограничений доходы населения перестанут накапливаться в банках и могут направиться в "стабильные" недвижимость или потребление»,— считают они.

Свежая статистика ЦБ фиксирует, что в октябре банковские депозиты населения устойчиво росли (на 0,7 трлн руб., или 1,3% за месяц и на 26,9% в годовом выражении), особенно в части срочных рублевых вкладов, которые увеличились на 1,44 трлн руб. (4,4% за месяц). Ставки же по депозитам населения во второй декаде ноября выросли до 21,6%, почти на 2 процентных пункта за месяц. Между тем причиной перетока средств с депозитов на текущие счета с целью поддержать потребление при недоступности кредита и ожиданиях роста инфляции может стать текущее ослабление рубля.

Артем Чугунов

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